Se confirmó la cesión de Gonzalo Petit a un equipo que también espera a Thiago Helguera, su excompañero de Nacional y la selección uruguaya sub 20; mirá dónde jugarán

El delantero ex Nacional, Gonzalo Petit , saldrá a préstamo de Betis de España , club que fichó al juvenil de 18 años en este período de pases y que lo dará a otro equipo para que sume minutos y ritmo europeo.

El equipo en el que jugará Petit es Mirandés , de la Segunda división de España, según lo confirmó este viernes en sus redes sociales.

"Gonzalo Petit elige el CD Mirandés", señalaron. "El delantero del Real Betis llega cedido para defender esta temporada la camiseta del Club Deportivo Mirandés".

Además, agregaron que "el Club Deportivo Mirandés y el Real Betis Balompié han llegado a un acuerdo para que el jugador uruguayo juegue esta temporada en Anduva".

"El prometedor delantero charrúa llegó a la capital andaluza el pasado 18 de julio procedente del Club Nacional de Fútbol y debutará en el fútbol profesional español con la camiseta del CD Mirandés", dice el informe.

Mirandés destacó las características de su nuevo jugador. "Gonzalo Petit (Carmelo, Uruguay, 2006), es un delantero total. El espigado atacante de 1,91m. puede jugar en posiciones de punta o de segundo delantero, siendo capaz tanto de venir a recibir balón alejado de área como de ser letal como nueve puro. Ágil y con buen pie, sacrificado en la presión y con una gran interpretación del juego colectivo para su equipo, Petit tiene, como buen delantero, una íntima relación con el gol".

"El uruguayo llegó traspasado al Real Betis procedente de Nacional este paso mes de julio con unas cifras brillantes. La temporada de su debut, con 17 años, marcó seis goles y dio 2 asistencias con el conjunto charrúa. En total, y tras seguir con unos números espectaculares la pasada campaña, Petit llegó el pasado mes de julio al Real Betis tras 34 partidos, 12 goles y 4 asistencias como jugador de Nacional", agregaron.

Esperan a Thiago Helguera

Además, dicho club tiene muy avanzada la cesión de otro juvenil ex Nacional, Thiago Helguera, quien llegaría desde Sporting Braga de Portugal,

Ambos juveniles fueron compañeros y socios en las juveniles tricolores.

También mostraron su buena química en la selección uruguaya sub 20, en los primeros partidos del Sudamericano que la celeste jugó este año.

Ahora todo indica que volverán a coincidir en un mismo equipo, mientras desarrollan su carrera en el fútbol europeo.

“Los acuerdos con Real Betis y SC Braga se han cerrado en las últimas 48 horas y ambos jugadores tendrán una semana para preparar el inicio liguero”, informó El Correo, que cubre la actualidad de Mirandés, equipo de Miranda de Ebro, provincia de Burgos.

En ese sentido, señalaron: “El delantero centro recién fichado por el Real Betis Balompié, a cambio de un monto cercano a los 8 millones de euros por el 85% de sus derechos, el resto se lo quedó Nacional de Montevideo, lleva siendo una pretensión del Club Deportivo Mirandés desde el inicio del mercado”.

Ebere junto a Facundo Machado, Thiago Helguera y Gonzalo Petit.

Con respecto a Helguera, destacan que Onda Rojilla confirmó su llegada al equipo y que se oficializará en breve. “El charrúa llega cedido del Sporting de Braga, que lo compró de Nacional a cambio de cerca de 4 millones de euros. Tiene una cláusula de 50 millones de euros y está valorado en 3,5 millones según Transfmrkt. Es un centrocampista con un gran trato de balón, internacional de inferiores con la celeste y habría renunciado a parte de sus emolumentos para poder acompañar a su amigo Petit en el nuevo Mirandés. También aterriza con un gran cartel”.