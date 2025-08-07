Los detalles del operativo de seguridad para el clásico del Clausura, sin público de Peñarol ni el presidente Ignacio Ruglio; los futbolistas de Nacional no se bañarán en el CDS

El partido que Peñarol vs Nacional disputarán el sábado a partir de la hora 15 por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo tendrá la particularidad que se jugará sin hinchas aurinegros, porque tienen sus derechos suspendidos, y sin los de los tricolores, por disposición del Ministerio del Interior.

La sanción dispuesta por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (y confirmada por Apelaciones este miércoles ) de jugar sin espectadores es exclusivamente para los aurinegros.

Nacional podría llevar a sus hinchas , pero por razones de seguridad dispuestas por el Ministerio del Interior luego de la final del Torneo Intermedio del mes pasado, en los clásicos en los estadios de los clubes (Campeón del Siglo o Gran Parque Central) los parciales visitantes no podrán concurrir .

En este contexto, los grandes jugarán el clásico sin hinchas .

El operativo de seguridad, pese a que se juega sin público, tiene incorporado que en este caso los futbolistas del equipo visitante no se podrán bañar en el CDS debido a que 20 minutos después de pitado el final se tendrán que retirar del estadio custodiados por la Policía.

Además, dentro del estadio solamente trabajarán nueve policías y 31 fuera del escenario. Este número no habría variado si el partido se jugaba con público.

Estas son las decisiones más importantes en torno a la seguridad:

Las puertas del CDS se abrirán el sábado a la hora 14.

Se habilitará una sola puerta en todo el estadio.

Las personas que podrán ingresar por Peñarol se ubicarán en la Tribuna Henderson

Los dirigentes de Nacional serán ubicados en los palcos 703 y 704

Las dos delegaciones ingresarán por el portón del subsuelo

Una vez que el árbitro pite el final del partido, Nacional tendrá 20 minutos para retirarse del CDS.

Trabajarán en el clásico 42 policías, nueve dentro del estadio (seis como custodias de los árbitros) y 31 fuera. Con el clásico a puertas cerradas o con público el número de policías para el partido sería el mismo.

Al mediodía, la Policía inspeccionará todo el estadio.

Desde el inicio del Torneo Clausura se aplican las medidas vinculadas con lo relativo a banderas de gran porte. Por tanto, no podrá haber banderas en los tejidos. Esta medida se aplicó en la primera fecha, cuando Peñarol recibió a Progreso en el CDS y Nacional a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central.

¿Cuántas personas podrán ingresar por Peñarol al clásico y por qué no puede ir Ignacio Ruglio?

Por decisión de la Mesa ejecutiva, por Peñarol podrán ingresar en total 65 personas al clásico del CDS y que no podrá estar dentro del estadio es el presidente Ignacio Ruglio, quien fue suspendido por el Tribunal de Ética por 30 días.

Por Peñarol podrán acceder al partido de este sábado los 21 futbolistas inscriptos en el formulario y 44 dirigentes o personas que cumplirán alguna función en el clásico.

Una vez comenzado el partido no podrá ingresar nadie.

Ellos son los 44 que están habilitados, incluido el entrenador Diego Aguirre:

Consejo directivo, once (11)

Gerente deportivo, uno (1)

Administrativos, cuatro (4)

Director técnico, uno (1)

Ayudantes deportivos, dos (2)

Entrenador de arquero, uno (1)

Preparador físico, uno (1)

Ayudante de preparador físico, uno (1)

Kinesiólogo, uno (1)

Médico, uno (1)

Utileros, dos (2)

Delegados de Primera División acreditados ante AUF, tres (3)

Secretario de prensa, uno (1)

Oficial de seguridad, uno (1)

Intendente, uno (1)

Alcanza pelotas, ocho (8).

Chofer del ómnibus, uno (1)

Hasta tres (3) integrantes de otros órganos del club no mencionados

Por Nacional podrán acceder 24 dirigentes/funcionarios (el mismo número de dirigentes de Peñarol que concurrieron al clásico del Torneo Apertura en el Gran Parque Central) y los integrantes del cuerpo técnico de Pablo Peirano, además de 21 futbolistas que componen el plantel tricolor.