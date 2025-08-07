Diego Aguirre dio pistas en Peñarol para el clásico ante Nacional: el arco y la variante táctica con Matías Arezo junto a Maximiliano Silvera

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, dio pistas para el equipo con el que encarará el clásico del sábado ante Nacional que se jugará a la hora 15.00 en el Estadio Campeón del Siglo sin público, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

"Espero un buen partido, sabemos que como todo clásico es muy parejo, sin favoritismos y son partidos especiales. Nosotros tratamos de no hablar de Racing, está ahí pero no podemos desviarnos de la importancia que tiene este partido, intentamos focalizarnos al máximo en el clásico y una vez que termine el partido empezaremos a pensar en lo siguiente", comenzó diciendo Aguirre en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Los Aromos.

Consultado sobre quién irá al arco, luego de que el chileno Brayan Cortés se sumara a entrenar el lunes, Aguirre dijo: " Tengo decidido pero no les voy a contar. Cortés es un jugador importante que sumamos al plantel, perfectamente está en condiciones de jugar como los que llegaron: Matías Arezo llegó una semana antes y jugó, Jesús Trindade lo mismo, Emanuel Gularte igual y no hubo tanta suspicacia ni revuelo. Este es un caso más que veremos lo que entendemos mejor, incorporamos a estos jugadores con posibilidades importantes de poder jugar, vamos a ver qué es lo que pasa el sábado".

De estas palabras, se despende que, tal como informó Referí, el mismo lunes, Cortés va directo al arco . Aguirre ya tuvo unos días para valorarlo a nivel de prácticas y por eso la decisión está tomada, más allá de que aún no es pública ni oficial.

¿Matías Arezo y Maximliano Silvera juntos de entrada?

"El segundo tiempo (contra Progreso) jugaron los tres (junto con Leonardo Fernández por detrás), es una alternativa muy válida, para empezar el partido o como recambio. La incorporación de Matías Arezo es muy buena y seguramente le va a aportar mucho al equipo, así que es algo probable. Hay probabilidad", dijo Aguirre dando otra pista.

"El equipo no está decidido y hay alguna alternativa que estamos manejando. Al comienzo de la semana sabíamos que iba a ser así. vamos a esperar hasta un día antes para ver cada situación, cada jugador, cada cosa que queremos del equipo, también de acuerdo al rival y vamos a hacer lo que entendamos mejor para el equipo porque es un partido que puede pesar mucho para el resto del año", informó el entrenador.

Concretar lo que se genera, el déficit a mejorar del último clásico

Con respecto al trabajoso triunfo logrado el viernes ante Progreso, Aguirre comentó: "Valoro haber generado muchas situaciones de gol, tenemos que tratar de aprovecharlas porque con la exigencia de los partidos como en este caso o la Copa, después, las posibilidades hay que tratar de aprovecharlas porque seguramente no sean tantas y es algo que esperemos estar finos para poder concretar las oportunidades de gol que podamos tener".

"Me gustó que el equipo generó muchas situaciones de gol, pero cada partido tiene sus particularidades. Era lógico que fuéramos superiores a Progreso y le generáramos chances de gol, pero son partidos distintos. Este partido no se parece a ninguno que haya pasado. Nacional mostró muy buenas cosas, pero este partido es otra cosa. El tema es estar bien para el sábado a las 3 de la tarde cuando empiece el partido, ser conscientes de que hay mucho en juego, que podemos marcar una diferencia importante en el Torneo Clausura en caso de ganar, estamos esperando con ansiedad que llegue el partido", adelantó.

Un clásico que define "mucha cosa"

"Tenemos que jugar como podemos, tratar de encontrar los mejores rendimientos individuales y por lo tanto del equipo, hay cantidad de momentos lindos que hemos vivido con los jugadores que están hoy, tenemos que tener tranquilidad, confianza y saber que se ha trabajado mucho. Todos creemos que vamos a ganar este clásico, pero lo que pasa es que hay que demostrarlo, hacerlo y tiene que pasar. Estamos bien, pero sin subestimar, ni que hablar, pero confiando en nuestro potencial", manifestó.

"Hace un mes de ese clásico, hicimos un buen partido, quedamos conformes. No hay clásicos iguales. Lo que pasó ahí no es que se va a repetir. Sabemos que va a ser duro que va a hacer una final, que los dos vamos a jugar con muchas ganas, con mucha intensidad, conscientes de que define mucha cosa y las circunstancias del partido irán marcando lo que pasa. No me imagino mucho el partido. Me ha pasado muchas veces imaginarme cosas que después no pasan", dijo la Fiera.

Las dos preguntas que molestaron a Diego Aguirre

"El año pasado tuvimos semanas más importantes, mucho más importantes. Estamos en una semana muy importante pero puede haber más importantes y así lo espero, por todo lo que falta. Esta semana va a marcar mucho y nos puede abrir la puerta a cosas más importantes. Tenemos que ir partido a partido, intentar ganar el sábado y después veremos cómo sigue. Es una semana con partidos muy pegados y decisivos", expresó el DT, molesto cuando le dijeron que la semana actual es más importante a todas las de este año y a las de 2024, temporada donde Peñarol fue campeón por destrozo del Campeonato Uruguayo (ahora denominado Liga AUF Uruguaya) y semifinalista de Copa Libertadores.

Sobre el arbitraje, que estará a cargo de Javier Burgos, Aguirre cortó una pregunta para decir: "No empecemos con eso, no quiero ni hablar del tema, vamos a estar concentrados en lo que tenemos que hacer, que se hable de que 'este equipo jugó mejor', 'este mereció ganar', 'este jugó horrible' o 'jugó muy bien', pero que no haya nada que incida con el resultado por el bien del fútbol".

Su mirada sobre Nacional, jugar sin gente y la confianza para el clásico

"Nacional tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas, intentaremos neutralizarlos como hacemos con todos los rivales, sabemos de la calidad de los jugadores que tienen", dijo.

"Dirigir a Peñarol sin público es algo raro, es algo para lo que no estás preparado. Ni hablamos de este tema, lo enfrentamos como cualquier otro partido. No podés hacer nada, tenemos que estar concentrados en nuestro juego, en tratar de superar al rival y en ganar. Claro que sería más lindo jugar con gente, pero es lo que hay, no vale la pena hablar de eso porque es así y trataremos de superar las dificultades que tengamos en el partido".

"Hemos incorporado jugadores nuevos que es verdad que cuesta un poquito la adaptación, hay todo un proceso de cambio permanente. Creo que estamos bien, pero la verdad se va a ver en la cancha, la realidad va a ser el rendimiento que encontremos, pero ¿estamos con confianza? Seguro, nos sentimos bien y pensamos que podemos hacer un muy buen partido", agregó.