El Smart Cities Summit 2025 de El Observador en fotos

El Smart Cities Summit 2025 , organizado por El Observador , se desarrolló este jueves en Montevideo y centró sus ejes en sostenibilidad, tecnología e innovación urbana . Contó con la participación del presidente Yamandú Orsi, autoridades, expertos y empresarios de primera línea, así como paneles sobre financiamiento para proyectos urbanos inteligentes , conectividad y acceso a internet , planificación urbana sostenible y sustentabilidad .

Destacaron entrevistas como la de Gerardo Zamora , gobernador de la provincia de Santiago del Estero , realizada por el director editorial de El Observador, Juan Robledo.

El primer panel, "Financiamiento como llave de la innovación" , abordó cómo canalizar recursos para proyectos urbanos inteligentes, con la participación de Álvaro Brunini (ANII), Felipe Vera (BID), Ignacio Gervaz (AIC Economía & Finanzas) y Alejandro Valdés (CAF) , moderados por Carolina Ferreira . Allí se discutieron los desafíos para invertir en tecnología, infraestructura sostenible y mejorar la calidad de vida urbana.

Jean Jacques Bragard, accionista de El Observador; Sebastián Hochbaum, CEO de El Observador; Gabriel Hochbaum, accionista de El Observador; y Juan Agustín Robledo, director editorial de El Observador

El director editorial de El Observador, Juan Robledo, junto al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora

El segundo, "Comunicación y conectividad" , se enfocó en el papel de las redes digitales y los desafíos para democratizar el acceso a internet. Contó con la participación de Pablo Siris (MIEM) , Gonzalo Antelo (Noticias d) y Diego Belotti (Antel) , moderados por Esteban Zunino . El tema central fue la innovación en los servicios digitales y la reducción de brechas tecnológicas.

Pablo Siris, director Nacional de Telecomunicaciones Pablo Siris, director Nacional de Telecomunicaciones Foto: Inés Guimaraens

En el panel de "Planificación Urbana", en el que participó el intendente de Canelones, Francisco Legnani, también estuvo Lucía Bellocchio de Trend Smart Cities, el CEO de Gómez Platero, Martín Gómez Platero, y la directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, Silvia Nane.

_INE6234_1 El intendente de Canelones, Francisco Legnani Inés Guimaraens

"Vamos a estar licitando en este periodo, en breve, 300 paradas inteligentes. Algo que no en el mundo, en la región hace 20 años que existen, como en Curitiba", dijo el jefe comunal del departamento canario.

El panel "Sustentabilidad" discutió el papel del medioambiente en el desarrollo urbano, con la participación de Sebastián Goldberg, Ramón Méndez y Manuel Saurí, quienes compartieron su experiencia en energías renovables, arquitectura sostenible y gestión de recursos hídricos. Moderado por Carolina Ferreira, se exploró cómo la tecnología podía apoyar la resiliencia ambiental.

Panel de Sustentabilidad Panel de Sustentabilidad Foto: Inés Guimaraens

El panel "Gobernanza inteligente" reunió a expertos en GovTech para discutir cómo la tecnología está transformando la administración urbana, con la participación de Bruno Gili, Mauricio Sestopal, Raúl Piola y Roberto Icasuriaga.

El último panel, "Cómo el ecosistema digital modela nuestra convivencia urbana", analizó el impacto de las plataformas tecnológicas en la vida urbana, con Cecilia Targetta, Pedro Arnt, Diego Gamba y Juan Muxi.

Yamandú Orsi en el evento Smart Cities Yamandú Orsi en el evento Smart Cities Foto: Inés Guimaraens

El evento concluyó con un análisis del impacto de las plataformas tecnológicas en la vida urbana, y cerró con las palabras del presidente de la República, Yamandú Orsi.

El presidente Yamandú Orsi destacó la importancia de "apuntar a planteos de alta simplicidad" para las ciudades del futuro, con el objetivo de satisfacer "el disfrute de la gente". Aclaró que hablaría desde el "enfoque" de su experiencia en la Intendencia de Canelones y recordó una lección que recibió en España: "Ir al terreno de lo que te toca hacer y hacerlo fácil".

Teorizó sobre el "objetivo en la tarea del gobernar", afirmando que primero está "la satisfacción de las necesidades de la gente", seguida por el acceso a servicios y bienes. Según Orsi, la "obligación es que la gente disfrute su vida" y el objetivo es "encontrar la forma de facilitar el camino hacia el disfrute".

En cuanto a la movilidad urbana, mencionó que "es mucho más disfrutable utilizar el tiempo que uno demora en ir al trabajo si tú lo tenés a la vuelta de tu casa", y resaltó la importancia de un "buen transporte público, eficiente" que permita disfrutar más del tiempo.

Sobre las "ciudades inteligentes", Orsi prefirió hablar de "territorios inteligentes" y señaló que la innovación es clave, destacando que se debe "no tenerle miedo" y "apostar a la innovación". También señaló que el diseño institucional de Uruguay es "bastante rígido", lo cual es positivo por ser "garantista", pero también evidencia que es un país conservador.

Finalmente, Orsi remarcó la importancia de "priorizar la decisión", tomar decisiones rápidamente y que todos acompañen, enfatizando la necesidad de "fortalecer la conectividad" y "priorizar una planificación territorial" local, nacional y regional.