Durazno FC 1-2 Liverpool: el equipo de Diego Forlán se enfrenta a un peso pesado en la Copa AUF Uruguay

La Copa AUF Uruguay prosigue este jueves con dos partidos. Durazno FC enfrenta a Liverpool en Las Acacias.

Durazno FC milita en la Divisional C y es propiedad de Diego Forlán que mudó la sede del club a El Pinar. El equipo se metió el fin de semana pasado en la definición del Torneo Apertura.

Liverpool, por su parte, es el equipo sensación del fútbol uruguayo en las últimas temporadas, fue campeón uruguayo en 2023 y este año ganó el Torneo Apertura.

Así salió a jugar Liverpool, con un equipo alternativo:

El capitán de Liverpool, Renzo Machado, adelantó al negriazul en acción de pelota quieta y con un preciso golpe de cabeza.

Durazno logró el empate y el partido quedó 1-1.

20250807 Durazno FC, ANTE lIVERPOOL, Copa AUF Uruguay 2025. Foto: @CopaAUFUruguay Durazno FC Foto: @CopaAUFUruguay

Sin embargo, un desborde por derecha de Alfonso De Luca le permitió, tras gran centro, a Manuel Castro anotar de cabeza para señalar el 2-1.

El partido se fue al descanso con el 2-1 a favor del equipo de José Luis Palma.

Así se juga la Copa AUF Uruguay

Esta temporada el certamen estrena un formato con 32 equipos: 10 de Primera división de AUF, 6 de la Segunda división profesional, 4 de Primera división amateur, 2 de la Divisional D y 10 de OFI.

La competencia que tendrá su cuarta edición tiene como novedad que otorgará una plaza como Uruguay 4 en la Copa Libertadores 2026, siempre y cuando el campeón sea uno de los equipos que en la próxima temporada (2026) esté en Primera, de modo tal de cumplir con los estándares reglamentarios de Conmebol.

El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025 El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025

Los resultados y partidos de esta semana por la Copa AUF Uruguay