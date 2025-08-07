Dólar
Durazno FC 1-2 Liverpool: el equipo de Diego Forlán se enfrenta a un peso pesado en la Copa AUF Uruguay

En Las Acacias, Durazno FC, club de Diego Forlán mide fuerzas con Liverpool, campeón del Torneo Apertura

7 de agosto 2025 - 15:37hs
Durazno vs Liverpool

Durazno vs Liverpool

Foto: @CopaAUFUruguay

La Copa AUF Uruguay prosigue este jueves con dos partidos. Durazno FC enfrenta a Liverpool en Las Acacias.

Durazno FC milita en la Divisional C y es propiedad de Diego Forlán que mudó la sede del club a El Pinar. El equipo se metió el fin de semana pasado en la definición del Torneo Apertura.

Liverpool, por su parte, es el equipo sensación del fútbol uruguayo en las últimas temporadas, fue campeón uruguayo en 2023 y este año ganó el Torneo Apertura.

Así salió a jugar Liverpool, con un equipo alternativo:

El trofeo de la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Comienza hoy la Copa AUF Uruguay y AUFTV emite esta semana tres partidos; mirá el costo de la suscripción

Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas
NACIONAL

Nacional al interior: se confirmó el lugar y la fecha en la que los tricolores debutarán en la Copa AUF Uruguay 2025; mirá los detalles

Gxw813cXYAE8xl5

El capitán de Liverpool, Renzo Machado, adelantó al negriazul en acción de pelota quieta y con un preciso golpe de cabeza.

Durazno logró el empate y el partido quedó 1-1.

20250807 Durazno FC, ANTE lIVERPOOL, Copa AUF Uruguay 2025. Foto: @CopaAUFUruguay
Durazno FC

Durazno FC

Sin embargo, un desborde por derecha de Alfonso De Luca le permitió, tras gran centro, a Manuel Castro anotar de cabeza para señalar el 2-1.

El partido se fue al descanso con el 2-1 a favor del equipo de José Luis Palma.

Así se juga la Copa AUF Uruguay

Esta temporada el certamen estrena un formato con 32 equipos: 10 de Primera división de AUF, 6 de la Segunda división profesional, 4 de Primera división amateur, 2 de la Divisional D y 10 de OFI.

La competencia que tendrá su cuarta edición tiene como novedad que otorgará una plaza como Uruguay 4 en la Copa Libertadores 2026, siempre y cuando el campeón sea uno de los equipos que en la próxima temporada (2026) esté en Primera, de modo tal de cumplir con los estándares reglamentarios de Conmebol.

El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025
El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025

El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025

Los resultados y partidos de esta semana por la Copa AUF Uruguay

Fecha Partido
Martes 5 de agosto Rincón 1 (3)-1 (5) Cerro Largo
Martes 5 de agosto Arsenal de Salto 0-1 Oriental
Miércoles 6 de agosto Libertad 0-3 Defensor Sporting
Miércoles 6 de agosto Nacional de Nueva Helvecia 0-2 Central Español
Miércoles 6 de agosto Paysandú FC 0-1 Albion
Miércoles 6 de agosto Atlético Florida 3-1 Atenas
Miércoles 6 de agosto Porongos 2 (3)-2 (0) Deportivo Maldonado
Jueves 7 de agosto Durazno FC vs Liverpool
Jueves 7 de agosto, hora 20.00 Wanderers de Durazno vs Plaza Colonia

