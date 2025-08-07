Comenzó la Copa AUF Uruguay: mirá los resultados y cómo siguen los partidos de este jueves; cuándo debutan Nacional y Peñarol

Los primeros partidos de la Copa AUF Uruguay 2025

El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025

La Copa AUF Uruguay 2025 , el torneo que integra a clubes de la Asociación Uruguaya de fútbol (AUF), a nivel profesional y amateur, y a equipos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) comenzó es martes 5 de agosto, con sus primeros partidos de 16vos de final.

Este miércoles se jugó el grueso de partidos de esta fase y se registraron los dos primeros batacazos con triunfos de equipos de OFI ante rivales profesionales de la AUF.

En Florida, el local Atlético le ganó 3-1 a Atenas de San Carlos, de Segunda división, y pasó a octavos de final.

Mientras que Porongos de Flores le ganó por penales 3-0 a Deportivo Maldonado tras empatar 2-2.

En otros resultados de este miércoles, el tricampeón de la Copa AUF Uruguay Defensor Sporting le ganó 3-0 a Libertad, Central Español superó 3-1 a Nacional de Nueva Helvecia y Albión le ganó 2-0 a Paysandú FC.

El martes, en Salto, Arsenal local no pudo con Oriental de La Paz y perdió por 1-0.

Cerro Largo FC ganó por penales a Rincón en la Copa AUF Uruguay Cerro Largo FC ganó por penales a Rincón en la Copa AUF Uruguay Copa AUF Uruguay

Mientras que en el Complejo Rentistas, Rincón y Cerro Largo FC empataron 1-1, pero en los penales los arachanes ganaron 5-3.

Así se juga la Copa AUF Uruguay

Esta temporada el certamen estrena un formato con 32 equipos: 10 de Primera división de AUF, 6 de la Segunda división profesional, 4 de Primera división amateur, 2 de la Divisional D y 10 de OFI.

La competencia que tendrá su cuarta edición tiene como novedad que otorgará una plaza como Uruguay 4 en la Copa Libertadores 2026, si el campeón es uno de los equipos que en la próxima temporada jugará en Primera.

Nacional y Peñarol debutarán recién en la última semana de agosto y uno de los partidos más atractivos de esta semana estará en el encuentro que el jueves jugarán DFC de Diego Forlán ante Liverpool en Las Acacias, uno de los estadios de Peñarol.

El calendario estableció que Nacional y Peñarol se podrán enfrentar recién en la final porque van por diferente lado del cuadro.

Por otra parte el camino de los aurinegros parece más complejo que el de los albos.

Los de Diego Aguirre tendrán en el camino a estos clubes profesionales (si avanzan): Liverpool en octavos; Cerro Largo o Tacuarembó en cuartos, y Defensor Sporting, Juventud, Central Español y Oriental en semifinales.

Los tricolores a Plaza (si avanza) en octavos, Albion o Depor Maldonado en cuartos y Racing, Boston River, Wanderers o Atenas en semifinales.

En cualquier caso puede ocurrir que algún equipo amateur elimine a los que llegan de la órbita profesional.

Los resultados y partidos de esta semana por la Copa AUF Uruguay:

Martes 5 de agosto:

19:00

Rincón 1 (3) vs Cerro Largo 1 (5) / Complejo Rentistas

20:30

Arsenal de Salto 0 vs Oriental 1 / Estadio Juan José Vispo Mari

Miércoles 6 de agosto:

Todos a las 20:30 horas

Libertad 0 vs Defensor Sp. 3 / Estadio Domingo Burgueño Miguel

Nacional (NH) 0 vs Central Español 2 / Estadio Nacional N. Helvecia

Paysandú 0 FC vs Albion 1 / Estadio Parque Artigas (Paysandú)

Atlético Florida 3 vs Atenas 1 / Estadio Campeones Olímpicos

Porongos 2 (3) vs Dep. Maldonado 2 (0) / Estadio Juan Antonio Lavalleja

Jueves 7 de agosto:

15:00 horas

Durazno FC vs Liverpool / Estadio Cr. José Pedro Damiani

20:00 horas

Wanderers (Dur) vs Plaza Colonia / Estadio Silvestre Octavio Landoni

Los cruces que se jugarán a fines de agosto:

Partidos que se jugarán desde el martes 26 al jueves 28 de agosto:

Bella Vista vs Juventud

San Carlos vs Tacuarembó

Río Negro de San José vs Peñarol

Atenas (Tala) vs Racing

Paso de la Arena vs Boston River

Universitario (Salto) vs Wanderers

Huracán FC vs Nacional

Los 32 equipos clasificados a la Copa AUF Uruguay 2025

Primera división: Boston River, Cerro Largo, Defensor Sporting, Juventud, Liverpool, Nacional, Peñarol, Plaza Colonia, Racing y Wanderers. Clasificaron por sus posiciones en la Tabla Anual 2025.

Segunda división profesional: Albion, Atenas de San Carlos, Central Español, Deportivo Maldonado, Oriental de La Paz y Tacuarembó.

Segunda división profesional: Albion, Atenas de San Carlos, Central Español, Deportivo Maldonado, Oriental de La Paz y Tacuarembó.

Primera división amateur: Bella Vista, Durazno FC, Huracán de Paso de la Arena y Paysandú FC.

Divisional D: Paso de la Arena y Rincón de Carrasco

Copa Nacional de Clubes A de OFI: Atenas de Tala, Atlético Arsenal de Salto, Atlético Florida, Libertad de San Carlos, Nacional de Nueva Helvecia, Porongos de Flores, Río Negro de San José, San Carlos, Universitario de Salto y Wanderers de Durazno.

¿Cómo se juega la Copa AUF Uruguay 2025?

En la primera ronda, la de 32 equipos, jugará un equipo profesional ante uno amateur.

Para confeccionar los cruces, irán los 16 clubes del fútbol profesional a un bombo y los 16 del fútbol amateur de AUF y OFI a otro, para dejar establecidos los 16 primeros partidos.

Será local en la primera ronda el equipo amateur.

Los cruces son a partido único.

Las semifinales y finales se jugarán en cancha neutral.

La primera fase se jugará entre la semana del martes 5 al jueves 7, y en la del martes 26 al jueves 28 de agosto.

En setiembre comenzará la ronda de octavos de final.