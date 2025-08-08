Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Agro / ALUR

Uruguay exportó aceite crudo a un mercado en América y otro en Asia por US$ 11 millones

Alcoholes del Uruguay definió como "un hito operativo" la exportación de 11 mil toneladas de aceite crudo a países de América y Asia

8 de agosto 2025 - 18:18hs
Uruguay exportó aceite crudo a Chile y Bangladesh.

Uruguay exportó aceite crudo a Chile y Bangladesh.

ALUR

La exportación de aceite crudo con destino en dos mercados, Chile para aceite de soja y Bangladesh para aceite de canola, fue definido como "un hito operativo" por parte de la empresa agroindustrial Alcoholes del Uruguay (ALUR), cuya propiedad mayoritaria le pertenece a Ancap.

11 mil toneladas de aceite de soja y canola

Según se explicó a El Observador, durante seis días, en julio, se concretó la operación de carga de dos barcos en forma continua, para la exportación de 11.000 toneladas que fueron despachadas desde el complejo industrial de Capurro y desde la Planta de Cousa.

Con un ritmo de carga récord, se indicó desde ALUR, se realizó dicha operación a 150 toneladas por hora, en un negocio que significó US$ 11 millones, aproximadamente.

Más noticias
Carnes de bovinos, lo que más exporta Uruguay.
AGROINDUSTRIA

Ingresos por carnes exportadas crecen y se arriman a los US$ 2.000 millones con tres mercados despegados

ARU: Rafael Ferber, presidente de la gremial de productores.
AGROINDUSTRIA

En medio del conflicto en la industria láctea, ARU hizo una propuesta para que el sistema no colapse

  • A Bangladesh, se detalló, se enviaron 4.000 toneladas de aceite de soja destinada para el consumo humano.
  • A Chile se enviaron 7.000 toneladas de aceite de canola destinado eso como formulación de alimento para peces.

Esta operación, informó ALUR, requirió el trabajo continuo de los equipos de Logística, Operaciones Capurro y Materias Primas y Mercados, y se realizó en estricto cumplimiento con los estándares internacionales a nivel logístico y de calidad.

ALUR ha realizado ya diferentes exportaciones con destinos en América, Europa y Asia.

WhatsApp Image 2025-08-08 at 12.32.17

Los antecedentes de exportaciones de ALUR

ALUR, en junio de este año, había concretado una exportación de aceite de 3.000 toneladas de canola certificado, producto que genera bajas emisiones de carbono, con destino en Países Bajos.

En noviembre de 2024, por citar otro antecedente próximo, ALUR embarcó las primeras producciones uruguayas de biodiesel a partir de aceite de maíz de destilería, con 300 toneladas dirigidas hacia el puerto de Rótterdam.

Temas:

Uruguay América Asia Soja Canola ALUR

Seguí leyendo

Las más leídas

Canal 10 suma a una nueva figura a su informativo Subrayado
TELEVISIÓN

Canal 10 suma a una nueva figura a Subrayado luego de la salida de Sebastián Giovanelli

Nelson Abeijón
CLÁSICO

Mientras le hacían una nota al ex Peñarol Joe Bizera por el clásico del Torneo Clausura en una emisora, llamó Nelson Abeijón, ex Nacional, para desmentirlo

Heber presentó iniciativa para exonerar IVA en compra de contenedores que se destinen en construcción de viviendas por parte de asociación civil
CONTENEDORES

Heber presentó iniciativa para exonerar IVA en compra de contenedores que se destinen en construcción de viviendas por parte de asociación civil

Más de 15 habitaciones y acceso directo a la playa: se construirá un nuevo hotel de lujo en Uruguay
REAL ESTATE

Más de 15 habitaciones y acceso directo a la playa: se construirá un nuevo hotel de lujo en Uruguay

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos