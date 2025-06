Fiscalía pide imputar a Charles Carrera por fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada

Embed

La defensa de Carrera aseguró que está "en foja cero" con respecto al estudio del caso. "Fiscalía tuvo durante casi tres años investigando a Carrera por el delito de abuso de funciones, se expuso por escrito en un documento formal", sostuvo y pidió "una suspensión en plazo razonable para poder preparar una audiencia de formalización".

Fleitas, por su parte, sostuvo que fue la jueza quien fijó la fecha y el horario de la instancia judicial. A su vez, acotó que en diciembre se cumplen 10 años del hecho, por lo que "se entiende el esfuerzo necesario de dilatar este proceso".

"No hay un argumento de sentido común que pidan una suspensión y que se solicite en la audiencia una prórroga alegando una situación de indefensión", añadió la fiscal. Por esto es que la Fiscalía se opone al pedido que hizo la defensa de Carrera.

Finalmente la jueza Lorena Juliano no dio lugar a la suspensión de la audiencia, dado que "no se ha argumentado en una sola oportunidad que no se haya podido tener acceso a la carpeta investigativa que acumula todas esas evidencias que ocupan dos escritorios".

Fleitas, al momento de solicitar la imputación de Carrera, pidió que se formalice la investigación por Fraude, falsificación ideológica, utilización indebida de información privilegiada.

Para el Ministerio Público, es "evidente que actúa con engaños" y se perjudicó a la administración en beneficio de Víctor Hernández, el hombre que fue baleado por la Policía en La Paloma y utilizó los servicios del Hospital Policial con el abal de Carrera.

Con respecto al pedido de que se impute un delito de fraude contra Carrera, Fleitas sostuvo que por el cargo que tenía en la cartera de Interior, tenía "conocimiento de partidas presupuestales y debía observar que el dinero tuviera el destino para el que fue concedido".

El beneficio patrimonial, según Fleitas, se centra en los tickets que fueron dados a Hernández. "Se otorgaron por orden directa de Carrera, documentada en cada constancia, que son públicos y están en tesorería para justificar que no hubiera desvío".