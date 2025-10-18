Charles Carrera dijo que "es muy excepcional" que el Tribunal de Apelaciones revoque la imputación de un delito

El exsenador del Frente Amplio Charles Carrera aseguró que "es muy excepcional" que el Tribunal de Apelaciones revoque un delito por el cual una persona ya ha sido imputado por la Justicia.

Esto debido a que el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno confirmó la imputación de Carrera por dos delitos , pero revocó el de falsificación ideológica de documento público . El dirigente de la izquierda calificó a este último delito como "el más grave" por el que fue formalizado en el caso en que un civil utilizó los servicios del Hospital Policial gracias a Carrera en 2012.

"Es un delito gravísimo para un funcionario público, la pena va de dos a ocho años ", dijo el integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) en relación a la imputación que le fue revocada .

Este mismo tribunal confirmó por unanimidad los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada . Sobre este último delito, Carrera lo calificó de "bastante disparado" , debido a que lo que hizo fue usar "los ticket de alimentación para que esta familia –la del civil Víctor Hernández – se alimentara".

La sentencia del tribunal afirma que "Carrera se le prestó asistencia (al civil) a través de Sanidad Policial permaneciendo internado en el Hospital Policial para su rehabilitación desde el 27/7/2013 al 23/12/2016, y se le abonaron $ 20.000 mensuales por concepto de tickets de alimentación desde enero de 2013 a octubre de 2016".

El fallo del tribunal argumenta que "ambas prestaciones están previstas en la norma para funcionarios del Ministerio del Interior, calidad que no revestía Hernández".

En este lapso de tiempo, Carrera se desempeñaba como número tres del Ministerio del Interior.

"Considero que soy inocente, los actos los realicé allá por el 2012 por disposición del ministro (Eduardo Bonomi), a pedido de organizaciones sociales, de la Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la sociedad civil de Rocha", dijo Carrera entrevistado por Radio Rivera.

"Se me atribuían tres delitos que son injustos, dolorosos para uno que ama el servicio público", agregó el ahora imputado con solo dos de estos delitos.

En cuanto al delito de fraude el cual también se le confirmó el viernes, dijo que "para el funcionario público es como una estafa", pero que él dejó "todo documentado", por lo que "es imposible decir que uno cometió estafa".

"Tenía dudas de apelar, pero mis abogados y un amigo me aconsejaron 'si decís que sos inocente tenes que seguir sosteniendo y apelando'", reconoció Carrera.

El integrante del MPP contó que con el nuevo Proceso Penal "prácticamente en el 100% de las formalizaciones, el juez hace lugar" al pedido del fiscal. "Ahora va a seguir el juicio con solamente dos delitos, que después demostraremos que soy inocente y estoy tranquilo", sentenció.

El caso Charles Carrera y el Hospital Policial

La acusación contra el político se remontan a hechos del 2012 cuando un hombre llamado Víctor Hernández resultó herido por una bala perdida en La Paloma. Presuntamente, los disparos fueron efectuados desde una propiedad del Ministerio del Interior durante una fiesta policial.

Carrera dispuso que Hernández fuera atendido en el Hospital Policial y que se le otorgaran tickets de alimentación por $20.000 mensuales a su familia. El caso de Hernández ocurrió en 2012 y la internación se extendió entre 2013 y 2017.

Estas acciones, según había apuntado meses atrás la fiscal Silvia Porteiro, carecían de fundamento legal, ya que el Hospital Policial está destinado exclusivamente a funcionarios policiales y sus familiares directos.

La imputación fue pedida por la actual fiscal Sandra Fleitas, de Delitos Económicos, quien sustituyó a Porteiro.