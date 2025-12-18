Dólar
VERANO 2026

Llega uno de los éxitos de la calle Corrientes a la cartelera de Enjoy Punta del Este: Una Navidad de mierda

La comedia está protagonizada y dirigida por Verónica Llinás e irá hasta el domingo 4 de enero

18 de diciembre 2025 - 19:22hs
Copia de @adriandiazfoto_UNA NAVIDAD_ADB0369

El próximo 20 de diciembre, en el escenario del Enjoy Punta del Este, se estrena uno de los títulos fuertes del verano en la cartelera del balneario uruguayo: Una Navidad de mierda.

La comedia, éxito en calle Corrientes en Buenos Aires, estará de jueves a domingos (hasta el 4 de enero) a las 22:15 en el salón Montecarlo del hotel y explora con humor y profundidad las complejidades de los vínculos familiares, así como los secretos que emergen en las reuniones festivas.

Copia de @adriandiazfoto_UNA NAVIDAD_ADB0405

Protagonizada por Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, y dirigida por Verónica Llinás y Peto Menahem, la obra pone en escena a una familia que se reúne a festejar la navidad después de tres años sin hablarse con su hija menor, que esa noche vuelve de Londres son su novia Cindy. Arrepentidos de lo que sucedió en el pasado, esperan ansiosos, conocer y sobre todo aceptar a Cindy. El reencuentro, sin embargo, será más complejo de lo que planificaron.

Las entradas están a la venta en Suticket.com a partir de US$ 60 y hasta US$ 100.

Enjoy Enjoy Punta del Este Verónica Llinás

