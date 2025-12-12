¿Querés entrar a la prueba de sonido de La Vela Puerca? Pilsen lanza un sorteo inesperado

Demostrando una vez más el vínculo con la música a lo largo de su historia, Pilsen estará presente en el show por los 30 años de La Vela Puerca, que se celebrará el próximo 13 de diciembre en la Rambla de Punta Carretas, acompañando a la banda en un festejo lleno de emociones.

La marca brindará a los fans una oportunidad única para acercarse a la banda, mediante un sorteo de un Meet & Greet que incluye acceso a la prueba de sonido, encuentro con los integrantes y entradas para el show.

Durante estas tres décadas, la música y la cerveza fueron parte esencial de la cultura uruguaya, y Pilsen acompañó los momentos que marcaron a toda una generación. Ya en aquella primera reunión de 1995, cuando La Vela Puerca nació en la vereda del Bar El Tigre, la marca formaba parte del paisaje cotidiano del grupo de amigos, un vínculo que se mantuvo en cada hito que transformó a la banda en una de las más convocantes del país.

PILSEN_1

Uno de esos momentos fue el primer Pilsen Rock del año 2003, donde la banda tocó bajo lluvia torrencial y barro ante 45.000 personas, superando ampliamente las expectativas del festival. En las ediciones siguientes, entre 2004 y 2005, el Pilsen Rock dio un salto, reuniendo a más de 100.000 personas y convirtiéndose en una plataforma que fortaleció el crecimiento de La Vela Puerca, convirtiéndose en la banda más grande del país.

Incluso en tiempos difíciles, cuando la pandemia frenó los espectáculos en vivo, Pilsen volvió a impulsar la música. En 2020 reactivó la escena con “Pilsen Rock Por la Música”, un formato streaming y autocine que reunió nuevamente a artistas referentes, entre ellos La Vela Puerca, No Te Va Gustar y el Cuarteto de Nos.

Tres décadas después de aquel comienzo en Punta Carretas, la banda vuelve a su barrio para celebrar junto a su público, y Pilsen estará acompañándolos. En el evento, el público podrá disfrutar de Pilsen Chopp, cerveza tirada en el momento, fresca y bien fría, que se presenta como “el mejor chopp del Uruguay”.

De esta manera, Pilsen reafirma su compromiso con la música uruguaya y con las generaciones que crecieron brindando al ritmo de sus bandas favoritas, acompañando todos los momentos durante 30 años.