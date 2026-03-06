Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Bragard

Bragard vuelve a destacarse en ranking internacional de Leaders League

La firma uruguaya Bragard fue nuevamente incluida en el ranking internacional de Leaders League, una publicación especializada que evalúa firmas legales y consultoras en distintos mercados del mundo.

6 de marzo 2026 - 10:19hs
En su edición más reciente para Uruguay, la guía volvió a destacar a la firma Bragard en nueve áreas de práctica vinculadas al asesoramiento legal.

Entre los principales avances del estudio figura la categoría “Líder” en Banca y Finanzas, y en el sector Wealth Management, reflejando el crecimiento de la práctica en operaciones vinculadas al sistema financiero, estructuración de financiamientos, alto patrimonio y asesoramiento a instituciones financieras.

La investigación de Leaders League también reconoce a Bragard en áreas como fusiones y adquisiciones (M&A), litigios, resolución, arbitrajes, laboral, procesos concursales y compliance, consolidando su posicionamiento dentro del mercado legal.

En los últimos años la firma ha ampliado su oferta de servicios, incorporando nuevas áreas y fortaleciendo prácticas existentes. Entre ellas se destaca el desarrollo de un área especializada en recupero de créditos y gestión de activos en situación de incumplimiento, una práctica que ha registrado un crecimiento significativo.

Desde el estudio señalan que el aumento de operaciones financieras complejas y los procesos de reestructuración empresarial en la región han generado mayor demanda por asesoramiento estratégico en la recuperación de créditos y manejo de situaciones de estrés financiero.

El ranking se elabora a partir de investigaciones de mercado que incluyen entrevistas con clientes, ejecutivos y actores del sector legal y financiero.

Temas:

Bragard Estudio Bragard

