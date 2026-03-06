Bragard vuelve a destacarse en ranking internacional de Leaders League

En su edición más reciente para Uruguay, la guía volvió a destacar a la firma Bragard en nueve áreas de práctica vinculadas al asesoramiento legal .

Entre los principales avances del estudio figura la categoría “Líder” en Banca y Finanzas , y en el sector Wealth Management , reflejando el crecimiento de la práctica en operaciones vinculadas al sistema financiero, estructuración de financiamientos, alto patrimonio y asesoramiento a instituciones financieras.

La investigación de Leaders League también reconoce a Bragard en áreas como fusiones y adquisiciones (M&A) , litigios, resolución, arbitrajes, laboral, procesos concursales y compliance , consolidando su posicionamiento dentro del mercado legal.

MOVIDA GERENCIAL Movida Gerencial: OCA tiene nuevo CEO, uruguayo se suma a grupo global Vesta Software y consultora impulsa su expansión regional con un nuevo liderazgo

ANDE Uruguay al mundo: cómo funciona el plan dirigido a pymes sin experiencia en exportar que otorga hasta US$ 20.000 para internacionalizarse

En los últimos años la firma ha ampliado su oferta de servicios, incorporando nuevas áreas y fortaleciendo prácticas existentes. Entre ellas se destaca el desarrollo de un área especializada en recupero de créditos y gestión de activos en situación de incumplimiento , una práctica que ha registrado un crecimiento significativo.

Desde el estudio señalan que el aumento de operaciones financieras complejas y los procesos de reestructuración empresarial en la región han generado mayor demanda por asesoramiento estratégico en la recuperación de créditos y manejo de situaciones de estrés financiero.

El ranking se elabora a partir de investigaciones de mercado que incluyen entrevistas con clientes, ejecutivos y actores del sector legal y financiero.