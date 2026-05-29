Los bancos del viejo Estadio Belvedere de Liverpool, que comenzó su demolición, tienen nuevo destino: un club de baby fútbol del barrio

Liverpool ya comenzó la demolición de su ahora viejo Estadio Belvedere , para la construcción del "Nuevo Estadio Belvedere" , un nuevo moderno escenario anunciado a fines de 2025, con una capacidad de entre 15.000 y 20.000 personas y dos bandejas de tribunas techadas.

Muchos hinchas tuvieron la posibilidad de llevarse pedazos del recinto en el que vivieron tantas historias, pero una parte de sus tribunas seguirá en pie , solo que en otro lugar del barrio.

Este jueves, el club de baby fútbol Huracán Belvedere , institución fundada en 1976 que volvió a competir tras varios años inactiva en 2025 , publicó un video en el que anunció que varios bancos de cemento de las tribunas del estadio de Liverpool pasarán a formar parte de su pequeño estadio.

"La historia del viejo estadio de Liverpool va a seguir en Huracán Belvedere", anunció en un video Carlos Rodao, exgolero y entrenador que pasó por clubes como Huracán FC, Villa Teresa y las juveniles de Nacional, y que ahora encabeza al club de baby fútbol que se beneficiará con nuevas tribunas.

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Rodao agradeció la donación del Negriazul y expresó que se quedarán con un "recuerdo" del viejo Belvedere, así como también valoró que la construcción del nuevo estadio será un hito "muy importante para el fútbol uruguayo".

"Todo cambia, y como dice el refrán 'lo mejor está por venir', para Liverpool y para Huracán Belvedere", celebró el entrenador.

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El camión que llevó los bancos de cemento a su nuevo destino no viajó muy lejos: el Parque Huracán, cuyo campo lleva el nombre de Carlos Porteus, está ubicado en las calles Carlos María de Pena y Atanasildo Suárez, a menos de diez cuadras del estadio en demolición.

El Huracán Belvedere volvió a competir en febrero de 2025, luego de varios años inactivo. Durante ese año su nueva administración remodeló su cancha para volver a competir allí tras 15 años de abandono, y hoy tiene a varias categorías disputando la Liga de Escuelas de Fútbol (LEF).