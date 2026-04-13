Diego Aguirre rota el equipo de Peñarol ante Liverpool, Abel Hernández se perfila como titular y habrá otras variantes

Peñarol está pronto y concentrado en Los Aromos para jugar este lunes a partir de la hora 20 ante Liverpool por la undécima fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo y en ese contexto, el técnico Diego Aguirre piensa en variantes, pensando en el juego ante Platense del próximo jueves por Copa Libertadores. Una de ellas es la inclusión de Abel Hernández como titular.

Los carboneros están obligados a ganar para seguir a un punto del líder Racing que venció este domingo de noche 2-1 en la hora a Wanderers como visitante en el Parque Viera.

Para Peñarol no será un encuentro sencillo ya que Liverpool siempre lo complica.

Ya lo dijo Diego Aguirre este domingo: "Liverpool se ganó un lugar entre los equipos a respetar. A todos hay que respetarlos, pero Liverpool fue campeón y demostró categoría. Por eso ya, va a ser durísimo y va a ser dificilísimo".

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Abel Hernández se perfila titular en Peñarol

El propio Diego Aguirre aseveró que no le quiere dejar de dar importancia al Torneo Apertura y priorizar la Copa Libertadores.

"(El del Apertura) va a ser un final de bandera verde, con varios equipos definiendo. Nosotros no podemos dejar de ver que sería muy importante poder ganar el Campeonato Apertura. Tenemos que ir partido a partido, que la Copa no nos saque el objetivo de lo local y no vamos a permitir que eso pase".

Si bien admitió que hará algunos cambios, también aseguró que no hará muchos y obviamente, no dio a conocer la oncena.

Según informó una fuente del club a Referí, todo apunta a que, en ofensiva, Abel Hernández ingresará como titular, muy posiblemente en lugar de Matías Arezo.

A su vez, otro que regresa al arco es Washington Aguerre, quien el jueves ante Platense cumplirá su segundo y último partido de suspensión para poder volver a jugar por Copa Libertadores.

Otro que será titular será Leandro Umpiérrez, quien hace algunos partidos que no juega.

El equipo no fue confirmado por Diego Aguirre y lo que sí está claro, como informó Referí el viernes, es que Leonardo Fernández no jugará debido al fuerte golpe en su rodilla derecha sufrido ante Independiente Santa Fe en el debut por Copa Libertadores.