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El país de Sudamérica que se arma con los nuevos blindados Stryker de Estados Unidos, ¿cómo son?

El acto oficial completó el primer ciclo del programa estratégico de las Fuerzas Armadas. Las tripulaciones argentinas recibieron instrucción especializada en bases de Estados Unidos con asistencia del fabricante, General Dynamics Land Systems.

18 de abril de 2026 15:20 hs
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El Ejército Argentino concretó la incorporación operativa de sus primeros Vehículos de Combate Blindados a Rueda (VCBR) Stryker 8x8, de origen estadounidense. La entrega formal al Regimiento de Infantería Mecanizado 6 marca un hito en la modernización militar del país, que ya negocia la llegada de 64 unidades adicionales.

El acto oficial de arribo se realizó en Toay, provincia de La Pampa, cerrando el primer ciclo del programa estratégico de las Fuerzas Armadas. Las tripulaciones locales recibieron instrucción especializada en bases de Estados Unidos con asistencia del fabricante, General Dynamics Land Systems.

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Actualmente, una comisión técnica del Ejército se encuentra en territorio estadounidense inspeccionando nuevas variantes del blindado. El objetivo a corto plazo es sumar 64 vehículos durante 2026, acercándose a la meta final de equipar a la fuerza con más de 200 unidades.

¿Cómo son los M1126 Stryker?

El diseño del Stryker prioriza el despliegue rápido y la supervivencia de la infantería en el terreno. Entre sus características principales se destacan:

  • Motor y movilidad: Plataforma de tracción 8x8 capaz de alcanzar velocidades de hasta 100 km/h, diseñada para el avance veloz en diversos terrenos.
  • Blindaje: Estructura reforzada que garantiza la protección integral de la tripulación durante el traslado hacia zonas de conflicto.
  • Tecnología: Cuenta con sistemas de comunicación digitalizados de última generación para mantener el enlace constante en el campo de batalla.
  • Capacidad: La variante M1126 (ICV) está específicamente diseñada como vehículo de transporte de infantería, permitiendo el traslado seguro y ágil de las tropas con una alta potencia de fuego.
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La llegada de los blindados transforma radicalmente la estructura de la X Brigada Mecanizada. Hasta ahora, Argentina contaba con fuerzas ligeras (montaña y monte) y fuerzas pesadas a oruga (como la familia de tanques TAM), pero carecía de una brigada mediana mecanizada a ruedas.

Este nuevo equipamiento cubre esa brecha táctica. Los Stryker otorgan una capacidad de maniobra ágil sin el desgaste logístico que exigen los vehículos a oruga tradicionales.

Además, la adquisión refuerza la capacidad del país para ejecutar operaciones de mantenimiento de la paz y asistencia humanitaria. Al mismo tiempo, asegura la interoperabilidad con fuerzas aliadas, facilitando futuras misiones conjuntas a nivel internacional.

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