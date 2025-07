"Yo estoy feliz aquí": mientras suena para Peñarol, Matías Arezo jugó en Gremio y habló sobre su futuro; mirá todo lo que dijo

PEÑAROL Dirigente de Peñarol sobre la posible llegada de Matías Arezo: "Si ustedes creen que el Zeta me pide a mí autorización para usar la plata, viven en Narnia"

“Con el club no hemos hablado nada aún. Estamos aquí concentrados en lo que está pasando, mas por ahora no tengo novedades de nada”, señaló Arezo en portuñol.

Luego, le volvieron a preguntar sobre su continuidad en el equipo gaúcho y respondió: “Pertenezco aquí”.

“Eso no depende de mí. Este es el club que me contrató, yo estoy feliz aquí, mas después lo que acontezca no tengo novedad de nada”, comentó.

La fórmula de Peñarol para lograr el retorno de Matías Arezo

Como informó Referí, Peñarol tiene en la mira a Arezo para su vuelta al club. La voluntad del jugador está. Sabe que con un buen semestre se puede meter en carrera para pelear un lugar para el Mundial de 2026. Marcelo Bielsa ya lo dirigió en amistosos ante Nicaragua y Cuba.

Arezo ya le comunicó a la directiva y al entrenador Mano Menezes que quiere ir a ganar el protagonismo que la figura del danés Martin Braithwaite, que está por delante suyo, no le permite tener en Gremio.

De los 23 partidos que lleva jugados esta temporada (8 por el Gaúcho, 7 por el Brasileirao, 5 por la Copa Sudamericana y 3 por la Copa de Brasil), Arezo solo fue titular en 10. Jugó de arranque los 5 de la Sudamericana pero en el Brasileirao solo fue 2 veces titular. Suma 6 goles.

Gremio invirtió 3 millones de euros en su ficha y le hizo un contrato hasta el 31 de diciembre de 2028.

Dejará ir al jugador siempre y cuando consiga un delantero para reemplazarlo.

La otra condición es que Peñarol se haga cargo del 100% del salario del delantero.

El pase, además, se hará a préstamo y hasta fin de año. Luego Arezo deberá retornar a Gremio.