La marca que alcanzó Matías Arezo con su gol ante Central Español por el Torneo Apertura

El delantero carbonero fue de lo poco destacado del equipo en un pobrísimo partido contra los palermitanos

16 de febrero 2026 - 9:13hs
Matías Arezo&nbsp;

Matías Arezo 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol dejó una pésima imagen este domingo y fue claramente derrotado por Central Español por 2-1 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura.

Los aurinegros no encontraron nunca su juego con un muy bajo rendimiento colectivo y sobre todo, de Leonardo Fernández.

Diego Aguirre se equivocó en la forma de plantear el compromiso, y el único que mostró algo distinto, pero jugó muy solo, fue Matías Arezo.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

El jugador de Peñarol que se resintió de su lesión y Diego Aguirre no lo tendrá por un mes

Abel Hernández en Peñarol 
PEÑAROL

Llegó Abel Hernández desde Barcelona, este martes entrena en Peñarol y aclaró cuánto tiempo tiene para volver a jugar

Como contrapartida, ya llegó Abel Hernández desde Barcelona a Montevideo tras tratarse su lesión ligamentaria en su rodilla y se suma este martes a las prácticas.

La marca que alcanzó Arezo en Peñarol

Matías Arezo volvió a convertir para Peñarol en un partido en el que faltó fútbol.

Con ese tanto, demostró una vez más que es el ariete fundamental que tiene Diego Aguirre en ofensiva.

Puede jugar solo o con doble '9' y siempre rinde, aunque como sucedió ante Central Español este domingo, algunas veces queda muy solo.

Con este nuevo gol, Matías Arezo llegó a 35 tantos con la camiseta de Peñarol en sus dos pasajes por el club.

El delantero los consiguió en 69 partidos con la camiseta carbonera.

Estos fueron los clubes a los que les anotó Matías Arezo:

La Luz 5 goles
Montevideo City Torque y Defensor Sporting (4)
River Plate (3)
Nacional, Boston River, Deportivo Maldonado, Racing, Miramar Misiones y Río Negro (2)
Danubio, Fénix, Cerro, Wanderers, Progreso, Central Español y Millonarios (1)

