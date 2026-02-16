La marca que alcanzó Matías Arezo con su gol ante Central Español por el Torneo Apertura

Peñarol dejó una pésima imagen este domingo y fue claramente derrotado por Central Español por 2-1 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura.

Los aurinegros no encontraron nunca su juego con un muy bajo rendimiento colectivo y sobre todo, de Leonardo Fernández.

Diego Aguirre se equivocó en la forma de plantear el compromiso, y el único que mostró algo distinto, pero jugó muy solo, fue Matías Arezo.

Los aurinegros sumaron a un nuevo lesionado, ya que se resintió Lucas Hernández y tiene para un mes más de recuperación.

Como contrapartida, ya llegó Abel Hernández desde Barcelona a Montevideo tras tratarse su lesión ligamentaria en su rodilla y se suma este martes a las prácticas.

La marca que alcanzó Arezo en Peñarol

Matías Arezo volvió a convertir para Peñarol en un partido en el que faltó fútbol.

Con ese tanto, demostró una vez más que es el ariete fundamental que tiene Diego Aguirre en ofensiva.

Puede jugar solo o con doble '9' y siempre rinde, aunque como sucedió ante Central Español este domingo, algunas veces queda muy solo.

Con este nuevo gol, Matías Arezo llegó a 35 tantos con la camiseta de Peñarol en sus dos pasajes por el club.

El delantero los consiguió en 69 partidos con la camiseta carbonera.

Estos fueron los clubes a los que les anotó Matías Arezo:

La Luz 5 goles

Montevideo City Torque y Defensor Sporting (4)

River Plate (3)

Nacional, Boston River, Deportivo Maldonado, Racing, Miramar Misiones y Río Negro (2)

Danubio, Fénix, Cerro, Wanderers, Progreso, Central Español y Millonarios (1)