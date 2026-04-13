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Una pareja subió a un taxi y se robó el auto y la recaudación: recuperaron el vehículo en Brasil

Al llegar al punto que se le había indicado, el conductor sintió un objeto en el cuello sin poder determinar si se trataba de un arma de fuego

13 de abril de 2026 13:19 hs
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La Policía investiga una rapiña a un taxista ocurrida en las últimas horas en la zona de Chuy, en un hecho que terminó con el robo del vehículo, posteriormente recuperado en territorio brasileño, informó la Jefatura de Policía de Rocha en un comunicado.

Según la denuncia, el episodio ocurrió sobre las 23:15, cuando un hombre de 57 años se encontraba con su taxi —un Hyundai HB20— en la parada ubicada en avenida Brasil y Leonardo Olivera, donde levantó a una pareja que solicitó traslado hacia el barrio León Ventura.

De acuerdo a la información policial, el pasajero —un hombre con buzo negro con capucha y el rostro parcialmente cubierto— viajaba junto a una mujer. Al llegar a la intersección de avenida Brasil y ruta 9, el conductor sintió un objeto en el cuello, sin poder determinar si se trataba de un arma de fuego.

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En ese momento, los pasajeros le exigieron continuar la marcha hacia Barra do Chuí. Minutos después, lo obligaron a descender del vehículo sin causarle lesiones y se dieron a la fuga con el taxi, además de sustraer un handy, dos teléfonos celulares y $ 5.500.

Vehículo recuperado en Brasil

Posteriormente, el rodado fue ubicado sin ocupantes en el barrio Luis Isolina Gómez, en Chuí (Brasil), por lo que se coordinó con la Policía Militar de ese país.

El vehículo fue hallado con sus dos ruedas delanteras dentro de una cuneta y, en su interior, se encontró una pistola de aire comprimido calibre 4,5 mm, que fue incautada para pericias.

La Fiscalía dispuso la toma de declaraciones al denunciante, el relevamiento de cámaras de seguridad, la identificación de testigos y la actuación de Policía Científica.

El vehículo fue devuelto a su propietario, mientras que la investigación continúa a cargo del Área de Investigaciones de la Zona III para identificar a los responsables.

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