Precios y más competencia: las explicaciones del gobierno sobre los cierres y reestructuras de empresas

La industria y el sector de servicios presenciaron en los últimos meses complicadas reestructuras o cierres de empresas . El gobierno afirma que las causas son múltiples con explicaciones que van desde una caída de las ventas hasta aspectos vinculados a la competencia global .

La ministra de Industria, Fernanda Cardona y el titular de Trabajo, Juan Castillo , comparecieron en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados durante más de cuatro horas para realizar una especie de radiografía del cierre o la reestructura de empresas en el país, con énfasis en algunos casos de Paysandú y Colonia.

A nivel general, Cardona expuso que el crecimiento industrial ha sido traccionado casi exclusivamente por la demanda externa, mientras que las ventas destinadas al mercado doméstico muestran una tendencia decreciente, con principal afectación en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando las condiciones de competitividad, demanda internacional o reconfiguraciones globales no son favorables se generan consecuencias negativas en las compañías.

Uno de los ejemplos citados fue el de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay) , que tiene una fuerte dependencia del mercado brasileño. “ La caída del consumo y la competencia de malterías chinas, entre otras cosas, forzaron la paralización de la planta en Paysandú ”, explicó.

20250804 Entrevista a Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Foto: Inés Guimaraens

Pero además hay nuevos participantes en el mercado brasileño, con dos empresas que están construyendo plantas de producción de malta y que complicaran todavía más la situación de Cympay. “Se compite por precio: malta a mejor precio dentro de Brasil, excedente de oferta mayor a la demanda tira el precio a la baja y, como consecuencia y en términos competitivos, Uruguay queda en desventaja por un largo período de tiempo”, indicó.

Otra caso fue el de Paycueros que fue vinculado a una caída estructural de actividad. La curtiembre exporta más del 95% de su producción, pero enfrenta el reemplazo del cuero por materiales sintéticos en el mercado global. Y eso genera dificultades a la hora de buscar herramientas para sostener los puestos de trabajo. La empresa forma parte de un grupo internacional (Sadesa) y por tanto las decisiones locales también dependen del contexto global. “Hicieron hincapié en que el cuero sintético es mejor para manufacturar, es más maleable. Algunos países tienen predilección por utilizar cuero sintético, por un tema ambiental o de ecología”, señaló.

Luego, Cardona abordó la situación que se produjo en Fenedur, el fabricante uruguayo de La Gotita, que sobre fines del año pasado decidió cortar la producción local y continuar la actividad en una planta que la empresa posee en Argentina. La empresa, también de un grupo multinacional, transmitió a las autoridades que le convenía relocalizar las operaciones al país vecino por un tema de costos y concentración en plantas de mayor escala.

A su turno, Castillo mencionó que la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) ha estado interviniendo, de distintas maneras, en los casos de cierre, paralización, deslocalización y reestructuras empresariales. “Cuando nos preguntan a qué se debe esto, respondemos que no hay una causa única. Capaz que una empresa se fundió, otra se mudó, otra se reestructuró. Hay distintas causales”, sostuvo.

Juan Castillo Juan Castillo Foto: Gastón Britos/FocoUy

El ministro también se refirió a las empresas de servicios UKG, Verizon y Sabre. “Sucede que de la nada, de repente, se van, se retiran, reducen, despiden. Esa ha sido una de las constantes en torno a no tener ningún aviso previo de que estas cuestiones iban a suceder”, expuso.

Castillo hizo una excepción con el caso de BASF, que anunció una reestructura global que le llevará aproximadamente dos años. “Anunció que se trataba de decisiones tomadas por su casa matriz. Avisaron previamente a los efectos de ir tomando algunas medidas para la relocalización de trabajadores”, explicó.

Productividad

Cardona también se refirió al fenómeno de la “ilusión de productividad en el empleo”. Señaló que el empleo industrial se recuperó tras la pandemia y alcanzó, en algunos casos, los niveles de 2018, aunque igualmente sigue muy por debajo de los registros de hace más de una década. “Del análisis del desempeño de la producción física y el empleo industrial se identifica una ilusión de aumento de productividad”, dijo.

Eso se traduce en que el incremento de la producción por hora trabajada no se debe a mejoras de eficiencias generalizadas, sino a un cambio en la composición del sector hacia actividades intensivas en capital que requieren menos de obra, que desplaza a los sectores tradicionales más intensivos en personal.

La ministra expresó que el 53% de las ramas de actividad industrial tuvieron caídas en su nivel de producción lo que refleja dificultades de competitividad en diversos segmentos del entramado manufacturero. A su vez, el trabajo industrial registró una disminución significativa , tanto en horas trabajadas como en personal ocupado, incluso en segmentos que aumentaron su producción, lo que evidencia un aumento de la productividad asociado a cambios tecnológicos y automatización.