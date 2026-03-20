Las proyecciones de Metsul para otoño 2026: temperaturas por encima de lo normal y posible regreso de El Niño

El otoño comenzó este viernes con el equinoccio y estará marcado por condiciones de transición , con temperaturas por encima de lo habitual y la posible instalación del fenómeno de El Niño hacia el final de la estación, según proyecciones climáticas de Metsul.

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De acuerdo con informes de organismos internacionales y el análisis de la empresa meteorológica brasileña, el océano Pacífico ecuatorial se encuentra actualmente en fase neutral, aunque con señales claras de cambio. “ El Pacífico ecuatorial se calentará significativamente y El Niño se establecerá desde mediados hasta finales de otoño ”, advierten los especialistas.

Los datos de la NOAA muestran que la región central del Pacífico se mantiene dentro del rango neutral, mientras que en las costas de Sudamérica ya se detecta un calentamiento relevante.

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En ese sentido, el informe señala que “ la tendencia apunta a que el fenómeno de El Niño costero se intensifique a lo largo de la temporada ” y que hacia el final del otoño podría consolidarse un evento de mayor escala.

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Temperaturas por encima de lo normal

Para esta estación, se prevé un predominio de temperaturas elevadas. “El otoño anuncia la llegada del frío, pero al comienzo de la estación a menudo todavía se registran temperaturas propias del verano”, indica el análisis.

Además, se espera que los días cálidos se mantengan incluso en los meses más avanzados. “Incluso en junio, se pueden esperar algunos días cálidos”, agrega el informe.

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Cambios bruscos y mayor amplitud térmica

El otoño también estará marcado por una fuerte variabilidad. “En otoño es común que las temperaturas cambien bruscamente”, advierten, en referencia al ingreso de frentes fríos.

Estos cambios pueden ser significativos en pocas horas, con descensos abruptos de temperatura y episodios de viento intenso asociados a sistemas de baja presión.

Lluvias irregulares y eventos intensos

En materia de precipitaciones, el comportamiento será variable. “Se prevé que el otoño de este año se caracterice por lluvias irregulares”, señala el informe.

Sin embargo, hacia la segunda mitad de la estación podría registrarse un aumento en las lluvias. “Proyectamos un aumento en la frecuencia y el volumen de las lluvias a lo largo de la estación”, indica MetSul.

También se advierte por la posibilidad de eventos extremos: “la posibilidad de episodios de lluvias más intensas e incluso extremas aumenta particularmente con la llegada del invierno”.