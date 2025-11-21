Así está el estado del campo de juego del Campeón del Siglo a 48 horas de la final de la Liga AUF Uruguaya entre Peñarol y Nacional

El mismo se integró con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silvera.
Sin embargo, es muy probable que Emanuel Gularte ocupe la posición de Milans en el lateral derecho de modo tal de dotar al equipo de un mayor poderío para el juego aéreo, ya que Nacional es fuerte en ese rubro.
Para el banco de suplentes se perfilan Martín Campaña, Gastón Silva, Lucas Hernández, Leandro Umpiérrez, Stiven Muhlethaler, Diego García, Jaime Báez, más el que quede afuera de Milans o Gularte. Los últimos lugares los pelean los juveniles Kevin Rodríguez, Lorenzo Couture y Julio Daguer con Alejo Cruz.
Contra Liverpool fueron al banco Rodríguez y Couture.
El partido se jugará en el Campeón del Siglo donde Peñarol acumula 12 triunfos consecutivos y 19 partidos sin perder.
De todas formas, a pesar de la mejora que el campo exhibe y con el que cerrará el año, Peñarol levantará la cancha a final de la temporada y se prepara para instalar un césped híbrido (90% pasto natural, 10% pasto artificial) en una obra que demandará una inversión de US$ 1 millón.