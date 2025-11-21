Así está el estado del campo de juego del Campeón del Siglo a 48 horas de la final de la Liga AUF Uruguaya entre Peñarol y Nacional

Peñarol se prepara para enfrentar a Nacional este domingo a la hora 16.30 en la primera final de la Liga AUF Uruguaya.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El entrenador Diego Aguirre paró un equipo titular este viernes en la práctica que se llevó a cabo en Los Aromos.

El mismo se integró con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silvera .

Sin embargo, es muy probable que Emanuel Gularte ocupe la posición de Milans en el lateral derecho de modo tal de dotar al equipo de un mayor poderío para el juego aéreo, ya que Nacional es fuerte en ese rubro.

NACIONAL Nacional cierra la semana con concentración y el aliento de sus hinchas antes de visitar a Peñarol por las finales de la Liga AUF Uruguaya; mirá el probable equipo

LIGA URUGUAYA Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol siguen su marcha triunfal y el torneo entra en un parate por la selección

Para el banco de suplentes se perfilan Martín Campaña, Gastón Silva, Lucas Hernández, Leandro Umpiérrez, Stiven Muhlethaler, Diego García, Jaime Báez, más el que quede afuera de Milans o Gularte. Los últimos lugares los pelean los juveniles Kevin Rodríguez, Lorenzo Couture y Julio Daguer con Alejo Cruz.

Contra Liverpool fueron al banco Rodríguez y Couture.

El partido se jugará en el Campeón del Siglo donde Peñarol acumula 12 triunfos consecutivos y 19 partidos sin perder.

La última vez que perdió fue contra Cerro Largo, el 9 de marzo de este año, 2-0 por el Torneo Apertura.

La última vez que dejó puntos fue contra Vélez Sarsfield el 29 de mayo, 0-0 por Copa Libertadores.

El estado del campo de juego del Campeón del Siglo luce en muy buenas condiciones.

WhatsApp Image 2025-11-21 at 15.32.16

En agosto, el césped del Campeón del Siglo lució en las peores condiciones posibles y Peñarol se vio obligado a emitir un comunicado para informar las razones del deterioro.

Dos meses después, en octubre, Peñarol mejoró sensiblemente el estado del campo de juego.

De todas formas, a pesar de la mejora que el campo exhibe y con el que cerrará el año, Peñarol levantará la cancha a final de la temporada y se prepara para instalar un césped híbrido (90% pasto natural, 10% pasto artificial) en una obra que demandará una inversión de US$ 1 millón.