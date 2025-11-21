Nacional cierra la semana con concentración y el aliento de sus hinchas antes de visitar a Peñarol por las finales de la Liga AUF Uruguaya; mirá el probable equipo

El plantel de Nacional entra en la recta final para la primera final de la Liga AUF Uruguaya del próximo domingo, cuando visite a Peñarol por el partido de ida que se jugará desde la hora 16:30 en el Campeón del Siglo.

Luego, el domingo 30, será el partido de vuelta en al Gran Parque Central, encuentro que ya tiene entradas agotadas tras venderse todos los boletos este viernes por la mañana . Ambos juegos serán sin hinchas visitantes.

A diferencia de los entrenamientos matutinos de la semana, el plantel de Nacional practicaba en la Ciudad Deportiva Los Céspedes este viernes por la tarde, desde las 16:30 horas, para luego quedar concentrados en su complejo.

Esa fue una de las determinaciones que tomó el DT Jadson Viera pensando en las finales: sumar una día más de concentración a lo habitual, que es solo hacerlo en la noche previa.

20250111- Jadson Viera Cerro Nacional Estadio Centenario Torneo Clausura 2025 (12) Foto: Dante Fernández/ FocoUy

“Cuanto más juntos estemos va ser mejor, sobre todo por el tiempo y por los videos que les podemos mostrar”, señaló el entrenador en la conferencia de esta semana. “En definitiva, también con los dobles turnos, el plantel ha estado a disposición siempre. Y bueno, ya el partido demanda un montón, ¿no?”.

El probable equipo

Se espera que este viernes y sábado por la mañana Viera termine de cerrar el equipo para la primera final.

El probable equipo que se perfila será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez y Christian Oliva; Luciano Boggio y Juan Cruz De los Santos; Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Banderazo con los hinchas

Este sábado, tras amanecer en Los Céspedes, los jugadores seguirán preparando la primera final y por la tarde irán al Gran Parque Central.

En su estadio harán el último entrenamiento y tendrán el apoyo de sus hinchas, ya que el club y el cuerpo técnico decidieron llevar adelante un “banderazo” en la previa del clásico, una movida que retomaron de cara al trascendental partido.

WhatsApp-Image-2019-05-11-at-10.37.56.webp Banderazo de Nacional antes del clásico del Apertura 2019 Leonardo Carreño

Para eso, Nacional determinó un canje de entradas gratis para quienes quieran alentar a los jugadores.

Según supo Referí, hasta este viernes a las 14 horas 4.453 hinchas ya tenían su entrada para el banderazo que se realizará sobre las tribunas Abdón Porte, Codo y Atilio García, con hora de ingreso desde las 15:30 para la práctica que comenzará a las 16:30.

Domingo al Campeón del Siglo

El domingo será el día del partido con el traslado al Campeón del Siglo que está programado para la hora 14:30.

Nacional vs Miramar Misiones Torneo Clausura 2025 Maxi Gómez 1 Maximiliano Gómez celebra un gol para Nacional

La delegación tricolor tendrá 50 integrantes, al igual que Peñarol cuando vaya al Gran Parque Central.

“En este tipo de partidos está lo técnico, lo táctico y lo emocional”, dijo Jadson Viera sobre las finales, sobre las que destacó que será un partido de 180 minutos con la vuelta de local.

“Creo que nos da tranquilidad de cerrar en casa y tenemos que empezar bien el partido. Los primeros 15, 20 minutos son fundamentales en este tipo de partidos”, indicó el técnico albo, que ya ganó cinco títulos de campeón uruguayo como jugador y que busca el primero como DT.