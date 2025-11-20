Nacional vuelve a hacer un "banderazo" en la previa de las finales ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya; mirá cuándo será y el canje de entradas gratis
Nacional volverá a hacer un “banderazo” con sus hinchas para alentar a los jugadores en la previa de las finales ante Peñarol
20 de noviembre 2025 - 7:45hs
Vuelve el banderazo a Nacional Camilo dos Santos
Nacional volverá a hacer un “banderazo” para convocar a sus hinchas y alentar a los jugadores en la previa de las finales ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya 2025, según anunciaron los tricolores en sus redes.
Tricolores y carboneros comenzarán las finales este domingo a las 16:30 en el Estadio Campeón del Siglo, de los aurinegros, mientras que el partido de vuelta será en el Gran Parque Central el domingo 30 a la misma hora.
El banderazo de Nacional
El banderazo de Nacional será este sábado 22 de noviembre a la hora 16:30, con apertura de puertas a la hora 15:30.
La actividad se realizará en el Gran Parque Central, con entrada por Urquiza en las puertas 1 y 3.