Nacional vuelve a hacer un "banderazo" en la previa de las finales ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya; mirá cuándo será y el canje de entradas gratis

Nacional volverá a hacer un “banderazo” para convocar a sus hinchas y alentar a los jugadores en la previa de las finales ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya 2025, según anunciaron los tricolores en sus redes.

Tricolores y carboneros comenzarán las finales este domingo a las 16:30 en el Estadio Campeón del Siglo, de los aurinegros, mientras que el partido de vuelta será en el Gran Parque Central el domingo 30 a la misma hora.

El banderazo de Nacional será este sábado 22 de noviembre a la hora 16:30, con apertura de puertas a la hora 15:30.

La actividad se realizará en el Gran Parque Central, con entrada por Urquiza en las puertas 1 y 3.

Canje de entradas gratis

El banderazo será con entradas gratis, las que socios e hinchas deben canjear.

Este jueves 20 a la hora 14:00 se abre el canje para los socios y este viernes a las 14:00 se abre el canje de entradas generales.

La “cábala” del banderazo y lo que dijo Álvaro Gutiérrez

El ex DT de Nacional, Álvaro Gutiérrez, expresó esta semana que cuando estuvo al frente de los trciolores e hicieron el banderazo, su equipo no perdió clásicos.

“A mí dame el banderazo, porque cuando hicimos banderazo no perdimos nunca", comentó el Guti al espacio Territorio Nacional.

WhatsApp-Image-2019-11-16-at-13.02.05.webp Álvaro Gutiérrez durante el banderazo de este sábado. Camilo Dos Santos

Luego, le mencionaron que en los banderazos el canto no era "muy ameno" pero era "cábala".

"No es. ¿Te la canto? No tienen otra canción. Es: 'jugadores, jugadores, no se lo decimos más, el domingo a la gallina le tenemos que ganar'. No hay otra", señaló Gutiérrez.

El DT señaló que el momento del banderazo es "tremendo". "Por si ya no tenías mucha presión de que vas a jugar un clásico o una final...", agregó.