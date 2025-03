Peñarol vs Cerro Largo EN VIVO: gol de Bertocchi, que llegó a cinco en el Torneo Apertura, y sorpresa en el Campeón del Siglo

Live Blog Post

La denuncia de Damiani contra Zaidensztat

El expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani realizó una denuncia contra Eduardo Zaidensztat, vicepresidente del club, sobre quien dijo: "Me llamó, me insultó y me invitó a pelear".

“Zaidensztat lo llamó a Damiani para insultarlo e invitarlo a pelear. Y después le mandó mensajes de Whatsapp agresivos y difamatorios, diciéndole nuevamente que le iba a pegar”, relató a Referí una fuente cercana a Damiani.

Consultado directamente sobre el tema, Damiani admitió que el incidente y dijo que le llamó la atención la “agresividad” de Zaidensztat, quien estaba “sacado” y lo invitaba a pelear en la calle.

“Le dije dónde estaba, le di la dirección y lo estuve esperando, pero no apareció. Uno está grande ya para agarrarse a las trompadas, pero si una persona lo llama a uno, lo insulta, lo difama y le dice que le quiere pegar, yo no me escondo. Hace treinta años que hago boxeo. Seguramente el señor Z lo sabe, pero igual cree que las diferencias que tiene conmigo, y las que yo tengo con él, se arreglan de esta forma. Pero bueno… Lo esperé bastante. Me dormí tarde, esperando. Pero nunca vino”, dijo Damiani.

“Me llama la atención, porque el presidente Ruglio me llamó para que vaya con la delegación a Buenos Aires y el vicepresidente me llamó, me insultó y me invitó a pelear. Por eso no voy a ir en el avión. Porque ya han dividido lo suficiente al club como para que encima los jugadores y el cuerpo técnico, que tienen que estar concentrados en un partido tan importante, tengan que soportar que el vicepresidente de la institución se desubique de nuevo y yo, a los 67 años, lo tenga que ubicar”, agregó.

