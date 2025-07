Nacional tomó una decisión sobre el futuro de Christian Oliva, a quien quieren desde Brasil en este mercado de pases

En una entrevista que brindó a Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, fue consultado sobre el interés del club brasileño y dijo que su club "no recibió" ninguna oferta oficial.

"No hay nada", resumió el dirigente.

De todas formas, reconoció más adelante en la charla con los periodistas que sabía del interés del club brasileño.

Rápidamente se apuró a aclarar cuál será la posición del club sobre la situación del volante titular y figura del equipo: “A Oliva no lo vamos a vender ahora. Lo mismo que se planteó con Millán hace una semana. A fin de año veremos. Con las ventas que hicimos ahora, quedamos bien”.

El representante de Oliva es el empresario Pablo Bentancur, con quien Perchman tuvo y mantiene diferencias, por esa razón, quien lleva adelante las negociaciones es el dirigente Alex Saúl.

Perchman reconoció que Bentancur le dijo a Saúl que había recibido un ofrecimiento por el jugador.

Así lo explicó el vicepresidente: “Una de las veces le dijo que tenía una oferta por Oliva que podía llegar a US$ 1.500.000. Se lo dijo, pero nosotros nunca vimos la oferta y nosotros no nos damos por enterados. Sabía del interés real de Paranaense, pero no tenemos ninguna oferta formal”.

Oliva no tiene cláusula de salida de Nacional

El volante renovó su vínculo con Nacional este año y firmó por dos temporadas, luego de una difícil negociación que el club mantuvo con su representante a fines de 2024.

"Hicimos un esfuerzo grande para la renovación de Christian y no hay cláusula de salida. Lo tenemos por este año y todo el año que viene. Si en enero le llega una oferta, y fuimos campeones uruguayos y a Christian le sirve, lo veremos”.

Oliva participó en 28 partidos en el primer semestre, fue titular en 27 y en uno ingresó desde el banco, en un período en el que Nacional jugó 30 partidos, la final de la Supercopa Uruguaya, 15 encuentros del Clausura, ocho del Torneo Intermedio y seis de la fase de grupos de la Copa Libertadores.