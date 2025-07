Nacional rechazó una "muy buena" oferta por Millán del fútbol argentino y quiere retener al zaguero para ganar el Uruguayo; el club celebra US$ 20 millones en ventas, este año

Para Nacional, el colombiano que llegó en enero luego que el club pagó US$ 700.000 por el 50% de su ficha y firmó contrato hasta diciembre 2027 , el defensa es clave en el plan que tiene el equipo de Pablo Peirano.

Perchman informó este viernes que llamaron desde un club de Argentina para conocer las condiciones de Millán, hicieron una oferta y estaban dispuestos a mejorar, para acercarse a lo que el club pretende para vender al jugador, pero Millán se encuentra dentro de los futbolistas que Nacional no quiere desprenderse en este período de pases.

Flavio Perchman

"La oferta era un poco más pero iban a llegar al número que pretende el club" para transferirlo, dijo Perchman.

Luego, se volvieron a comunicar el jueves de noche y el vicepresidente les dijo que no le pasaran la oferta, porque "ahora no lo vamos a hacer".

Reconoció el dirigente que también hay un equipo de Brasil "bastante interesado”.

Millán es el zaguero izquierdo titular, compañero de Coates en la zaga, y Nacional no tiene otro jugador de sus características.

La llegada de Lucas Rodríguez, se va Catarozzi y qué sucederá con Recoba y Báez

Nacional ya confirmó la llegada de Maximiliano Gómez, Nicolás Lodeiro y Matías de los Santos, los tres refuerzos que comenzarán a entrenar el lunes en Los Céspedes.

Por otra parte, Perchman se refirió a la incorporación del volante Lucas Rodríguez, una sorpresa de Nacional en el período de pase.

“Hicimos la incorporación de Lucas Rodríguez. Necesitábamos un volante dinámico más. Y Lucas arranca el lunes. En esa zona del equipo no vamos a tener más nada”, señaló.

Franco Catarozzi y Leonardo Fernández

“Estamos haciendo un truque. Rescinde Franco Catarozzi, que lamentablemente no tuvo mucha continuidad, un pibe excepcional, excelente en todos los aspectos, pero que no se le dio. Franco va a buscar un futuro por otro lado”.

Consultado por si estaba descartada la salida del lateral izquierdo Gabriel Báez, dijo que no.

Gabriel Báez

“Hay opciones. A nosotros nos gustaría que se quede hasta fin de año, pero no está descartado”, informó.

Y sobre una posible salida de Jeremía Recoba dijo: “La única oferta que hubo fue la que rechazamos de Las Palmas”.

Jeremia Recoba

El vicepresidente de Nacional celebra por estos días que el club pueda vender este año por US$ 20 millones, cuando se concrete la operación de Gonzalo Petit a Betis de España, club que, según Perchman, pagará US$ 9 millones por el 85% de la ficha del delantero. El 15% queda en poder del club.

“Estamos llegando a US$ 20 millones en ventas, por supuesto que no son los US$ 20 millones para Nacional, estoy hablando del número bruto”, dijo Perchman.

El dirigente contabiliza las transferencia de Lucas Sanabria, Bruno Damiani, Leandro Lozano, Ramiro Brazionis, Mateo Rivero y la que espera concretar en los próximos días de Petit.