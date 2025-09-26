Copa Libertadores: Estudiantes de La Plata de Fernando Muslera cayó en los penales ante Flamengo de los uruguayos

El brasileño Flamengo, de los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela, ambos titulares, Nicolás De la Cruz y Matías Viña, se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores al derrotar 4-2 en los penales al argentino Estudiantes de La Plata , de Fernando Muslera, pese a perder 1-0 (parcial 1-0), en el desquite de los cuartos de final que se jugó la noche del jueves en el estadio UNO, en La Plata.

Gastón Benedetti (45+2) anotó el gol que Estudiantes necesitaba para equilibrar 2-2 en el global de la serie y forzar los penales , después de que Flamengo ganara 2-1 la semana pasada en Río de Janeiro.

El arquero argentino Agustín Rossi fue decisivo en la clasificación del Mengão al atajar en el desempate los tiros de Benedetti y Santiago Ascacibar, mientras que los jugadores del equipo carioca acertaron todos sus tiros.

"Fue un partido muy difícil, nuestro rival hizo un sacrificio defensivo enorme. Este tipo de partidos no es fácil, es difícil jugar unos cuartos de final de la Copa Libertadores. Siempre hay un 'pero…', y lo importante es que Flamengo está en las semifinales", expresó el entrenador del rubro-negro, Filipe Luís.

En las semifinales, Flamengo se enfrentará con Racing, que en otra serie eliminó a Vélez Sarsfield con dos victorias por 1-0.

Con la obligación de ganar, el local trató de ejercer el dominio, pero le costaba llegar con profundidad, atorado por un Flamengo bien posicionado que no quería retroceder demasiado y lo esperaba con sus tres líneas muy juntas.

Sin poder acercarse, la primera aproximación fue un zurdazo desviado de Benedetti de media distancia, pero Flamengo, con algo menos de tenencia, se mostraba punzante y encendió la alarma en un centro de Lino que Pedro empujó entrando por la derecha, pero Facundo Rodríguez se arrojó al piso para despejar cuando Muslera ya no tenía chances.

Por la izquierda, el local, que tuvo también en cancha a Thiago Palacios, convocado por Marcelo Bielsa a la selección uruguaya, y de suplente al ex Nacional Gabriel Neves, conseguía progresar a veces y nuevamente llegó con una volea de Arzamendia, que encontró bien parado a Rossi.

El equipo carioca estuvo a milímetros de anotar a través de Saúl, que primero metió un remate rasante que rozó el uruguayo Fernando Muslera y dio en la base del poste derecho, y poco después el español probó de nuevo con un zurdazo al rincón derecho, apenas desviado.

Benedetti, héroe y villano de Estudiantes de La Plata

El primer tiempo se apagaba, pero casi en la última jugada Núñez metió un pelotazo frontal y largo al que no llegó Carrillo, pero por detrás de todos ingresaba Benedetti, que sacó un zurdazo de primera, a toda potencia, y dejó parado a Rossi para el 1-0.

No hubo demasiadas emociones en la segunda parte, que se disputó dentro de un clima tenso, en el que los dos equipos estaban convencidos de que el más mínimo error podía costar la eliminación.

Intentó ir Flamengo en busca del empate, pero De Arrascaeta se mostró agotado, y aunque buscó con centros, casi no logró inquietar a la defensa de Estudiantes, que rechazó de manera expeditiva cada envío sobre el área.

Flamengo eliminó a Estudiantes de La Plata

De hecho, con espacios para el contraataque, fue Estudiantes el que estuvo más cerca de aumentar, en un pase largo de Muslera que Carrillo bajó de cabeza para la llegada de Benedetti, que se fue solo y venció a Rossi, pero el VAR comprobó que el lateral estaba en posición fuera de juego.

No mejoró el equipo brasileño, falto de ideas para tratar de llegar a un empate, y el local tuvo una última ocasión para pasar al frente en la serie, cuando el colombiano Edwuin Cetré enganchó hacia el centro y sacó un derechazo que salió al lado del palo de Rossi.

Se consumieron los 180 minutos, y en el desempate fue mejor Flamengo, ya que acertaron Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal y Leo Pereira, mientras que por el local sólo anotaron José Sosa y Cetré, y Rossi se estiró para tapar los remates de Benedetti y Ascacibar.

"En el vestuario hablamos de qué podemos hacer con este dolor. Cuando pase todo, volveremos a insistir. Nos queda el torneo Clausura, y vamos a ir por eso", remarcó Eduardo Domínguez, luego de una eliminación que deja a Estudiantes fuera de los mejores de un torneo que ganó cuatro veces, la última en 2009.

