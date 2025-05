Sorpresa: Peñarol ya se aseguró a uno de sus referentes por una temporada más

En febrero de este año se conformó una comisión que en las próximas semanas irá cobrando mayor protagonismo en la interna del club. Se trata de la Comisión de Pases y Contrataciones que está integrada por Ruglio como presidente, Evaristo González, Fernando Jacobo, Marcelo Solomita y Edgardo Novick.

En paralelo a esta comisión, funciona también desde fines de febrero, la Comisión de Fútbol que integran Guillermo Varela como presidente, Alejandro González, Zelmar Defrechou, el propio Solomita, Gastón Barragán, Nicolás Kakowicz y Mauro Fachola.

Esta comisión tiene estrecha relación con el secretario técnico del club, Marcelo Rodríguez, quien siguió en su cargo pese a que Agustín Alayes renunció a la dirección deportiva a comienzos de este año, dado que sus funciones se superponían con las de Diego Aguirre, que más que un entrenador es también un director deportivo del club, con voz de mando sobre el área de sanidad y también en faces directrices.

Pero ahora es tiempo de que la Comisión de Pases y Contrataciones comience a gestionar las altas y las bajas del club para el segundo semestre de año.

Para los próximos días se espera que tengan una reunión con Aguirre para ir delineando una hoja de ruta para las próximas semanas.

Tal como informó Referí el pasado 5 de abril, en Peñarol se vencen cuatro contratos el próximo 30 de junio.

Los mismos son los de Camilo Mayada, el capitán Maximiliano Olivera, Lucas Hernández y Jaime Báez.

Mayada, de 34 años, llegó a Peñarol a mediados de 2023 y desde entonces fue titular en forma muy esporádica.

Lleva jugados 37 de los 91 partidos (40%) que Peñarol ha disputado desde mediados de 2023, cuando era dirigido por Darío Rodríguez hasta que Aguirre llegó en noviembre de 2023.

A esta altura, a falta de un análisis y una toma de decisión conjunta, que se hará luego de finalizado el Intermedio, el jugador no sería renovado.

Nuevamente Hernández, de 32 años (cumple 33 en agosto), va de menos a más en la temporada.

Perseguido en 2023 por una serie de problemas físicos, el jugador tuvo un rol importante en 2024 como carta de recambio de Olivera.

El jugador llegó tras una importante lesión de rodilla en el fútbol brasileño y en muchos partidos se lo vio pasado de su peso ideal.

Dueño de unas condiciones técnicas notables, la cuestión física sigue siendo un impedimento para que sea titular, pero Aguirre le sigue dando ese rol de entrar para cambiarle la cara al equipo a partir de su proyección ofensiva, su capacidad para el juego asociado, su pegada, sus diagonales y su definición.

De 119 partidos que jugó Peñarol desde su retorno al club, en enero de 2023, Hernández ha jugado 96, es decir un 80%.

Ya venció contrato el 30 de junio de 2024 y a fuerza de rendimientos, renovó por un año más. Hoy está en la misma condición: en la cancha se ganó seguir.

El jugador expresó en conferencia de prensa en martes que aún no ha hablado de su renovación y días atrás el presidente Ignacio Ruglio negó haberle manifestado al jugador que no va a seguir en el club.

Desde su llegada a Peñarol, a mediados de 2024, se convirtió en titular fijo para Diego Aguirre.

Lleva jugados 33 partidos de los 40 que disputó Peñarol desde su llegada al club (82%).

Su primer semestre en Peñarol, el año pasado, fue muy bueno. Le dio un salto de calidad al equipo.

Esta temporada no repitió el mismo nivel y se convirtió en uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas en redes sociales.

Cumplió 30 años y a esta altura es muy probable que no siga en Peñarol. Pero todavía quedan dos partidos de Copa por disputar y un Intermedio, por lo que queda camino por andar para que se llegue a esa decisión.

Maximiliano Olivera llegó en el mismo período de pases que Mayada (mediados de 2023) y lleva jugados 65 de los 91 partidos de Peñarol, es decir, un 71%.

Velez Sarsfield's forward #09 Braian Romero and Penarol's defender #15 Maximiliano Olivera fight for the ball during the Copa Libertadores group stage first round football match between Argentina's Velez Sarsfield and Uruguay's Penarol at the Jose Amalfit

Maximiliano Olivera

FOTO: AFP