Fernando Montero, el acupunturista que Peñarol sumó a la sanidad para reducir el tiempo de recuperación en lesiones

"El 90% de las lesiones de los futbolistas están en las cabezas, está muy presionados. Aguirre me vino a buscar y Zarrillo, que es una eminencia en deportología, fue quien me integró", reveló.

"Empezamos a trabajar y hubo una baja grande de lesionados. Se empezó a escuchar a los pacientes, a empatizar con ellos y a darles herramientas también. En ese sentido, la acupuntura es un gran regulador de estados anímicos: miedo, angustia, obsesión, miedo a la pérdida de control. Y también bajar a menos de la mitad los tiempos de recuperación", informó.

"Un desgarro, por ejemplo, se puede bajar a la mitad. Te puede parecer muy esotérico. Pero cuando te desgarrás lo primero que hace el músculo es generar un edema e inflamación. Si yo inmediatamente pincho esa zona con agujas estériles, lo cual no te puede producir ninguna infección, si tenés un hematoma se va a drenar, si tenés líquido lo vas a reabsorber. Y al estar pinchando sobre el desgarro, vas a hacer que el músculo cicatrice de manera obligada porque vas a generar un microsangrado. Explicándotelo así es muy cuadrada la acupuntura, pero también muy científica y muy médica", indicó.

"Con Tito Zaffaroni, que es un muy buen ecografista, empezamos a hacer pruebas y controles, para saber cuánto bajar un esguince, un desgarro, con parámetros medibles", agregó.

"En Real Madrid vi a varios jugadores muy conocidos y solo trabajando cabeza empiezan a generar un foco. El jugador a nivel mundial es muy parejo, todos se alimenta bien, no hay súper dotados, todos siempre están a tope. La perseverancia hace la diferencia. Si le sacás el miedo y lo demás lo hacés más decisivo, más explosivo y más rápido y eso al rival le genera dudas. Es muy importante la cabeza del jugador, es el 90% de esto".

Montero, por preservar el secreto médico que le impone su profesión, nunca menciona los pacientes que atiende. Solo lo hace si ellos lo comentan públicamente como lo hizo Gonzalo Bergessio que tras cerrar su ciclo en Nacional volvió a Uruguay para seguir atendiéndose con él.

"No me gusta el fútbol, no lo consumo. Me tocó atender a Balones de Oro que no sabía quiénes eran. Estuve seis mese con Leandro García Morales hasta que me enteré que era un jugador de referencia. Una vez atendí a un jugador de Nacional que me decía que no podía andar por el shopping porque le pedían fotos a cada rato y pensé que era una cantante de cumbia famoso", expresó Montero.

"En Peñarol soy parte de la sanidad, me pidió Zarrillo, había un tema que pasa en varios clubes con los médicos que solo querían tratar a algún paciente, entonces iban a ver a otro fisio, y así no se los puede controlar. Daniel es muy abierto, eligió referentes en cada área. Hay muy buenos fisios en Peñarol. Sabemos las rutinas que se hacen y está todo transparentado y el control es un gran secreto que ha logrado Daniel que por eso se llevó la confianza de Aguirre".

Diego Aguirre "maneja" la sanidad de Peñarol

"A Diego lo conocí por esto, empezó a buscar trabajar en equipo. Con Rentistas cuando salió campeón estuve seis meses como encargado de sanidad. Fue una experiencia muy linda. Ahora esta es la segunda en Peñarol. Diego maneja él la parte de sanidad", reveló Montero dando a luz otra de las plenas potestades que tiene Aguirre en la vida institucional de Peñarol.

El plan de Peñarol para jugar en la altura de La Paz

Consultado si Peñarol aplicará algún protocolo para enfrentar en la altura a The Strongest, Montero respondió: "En apunamiento o soroche, cuando a la persona le falta oxígeno, lo lógico es ponerle oxígeno y la persona vuelve, como se hace con los animales o con los niños. Pero hay un factor psicológico, de miedo, cuando la persona empieza a paniquear, que puede generar una crisis de ansiedad, ahí le podés poner oxígeno pero la persona no recupera, se agita más. Lo primero entonces es trabajar foco y ansiedad en el paciente. En vez de ir con la cabeza de que no nos metan goles y empatar, le estamos metiendo en la cabeza a los jugadores lo que dice Diego, que van a ganar y eso ya es un montón. Es una gran vidriera. Sería el primer equipo de Peñarol que gane en la altura, que nunca pasó".

En realidad Peñarolya le ganó dos veces a The Strongest en La Paz. Ambas fueron por 2-1 y por Copa Libertadores, en 1971 y 1989.

"Cuando un jugador se lesiona y se lesiona, lo rascás y encontrás atrás un conflicto famiiliar y el hacerse cargo. Peñarol es fuerte en la difusión, estás siendo juzgado en forma continua".

Finalmente le preguntaron cómo respondieron los jugadores de Peñarol a los tratamientos de acupuntura. "Los que les tienen miedo es a la punción seca que es más dolorosa, pero se hace en elite mundial, normalmente todas las semanas. Al tiempo te da placer, pero es molesto. Muchos otros me decían 'Monti, ¿era esto no más?' Y les digo 'estás todo tatuado, le vas a tener miedo a una aguja que es 0,18'. Y se ríen. Cuanto más miedo le tiene el jugador, más adrenalina le va a generar y más va a sanar".