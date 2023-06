La historia de "Monti": el piloto influencer que le salvó la vida a la persona que le hacía bullying y hoy viaja por el mundo

Desde el 11 de marzo de 2022, la popularidad de Fernando "Monti" Montero explotó. Ese día el médico, acupunturista y también piloto de carreras de automovilismo –de la categoría Drifting–, contó a través de un video de Instagram que le había salvado la vida a un conocido, que le había hecho bullying en su infancia por padecer síndrome de Tourette.

El video se viralizó en las redes sociales y Monti fue contactado por los medios uruguayos y extranjeros, ávidos de conocer su historia. Su perfil en redes sociales también creció: se convirtió en influencer con más de 1 millón de seguidores y sus diferentes movidas solidarias, a través de su fundación Fierreros Solidarios, pasaron a ser extensamente apoyadas.

Hoy, casi un año y medio después, Monti vive con otra tranquilidad y orgullo el hecho de haberse convertido en una "herramienta" para ayudar, aunque la popularidad llevó a que tuviera largas esperas para atender en la clínica de acupuntura que dirige. "Aprendí a delegar bastante en la clínica, creció muchísimo, con los medios explotó mucho más. Llegó a tener esta espera de un año y realmente lo que hice fue empezar a delegar. Tengo muy buenos médicos. Mi vida cambió bastante", reconoce en diálogo con El Observador.

Si bien antes viajaba a través del Drifting y por su profesión de médico está vinculado a instituciones deportivas, ahora sus viajes tienen otro motivo. "Si viajo ahora a Dominicana como viajé, sé que de esos cinco días uno lo tengo que dedicar por lo menos a la gente ahí y eso llena mucho porque es gente a la que le hemos llegado. Por el hecho también de que muestro cosas de superación, divertidas, nunca de opulencia", señaló. Sus redes sociales se dividen en dos; por un lado la faceta personal (donde muestra su perfil automotor mezclado con cuestiones humorísticas) y por otro la cuenta de su fundación donde organiza los eventos benéficos.

Ese perfil, masivo y popular, conlleva una responsabilidad. "Hay gente que a veces me manda mensajes y dice 'pah, nunca pensé que me ibas a responder, qué humildad' y no es un tema de humildad. Las redes sociales son para eso, hay gente en las redes que se muestra como para que los idolatren. Yo creo, por mi autoestima baja, que no puedo caer en eso, capaz generás cosas y te creés que sos alguien más que otra persona o creés que tu opinión vale más que la de otro y yo al revés, no creo eso", aseguró.

Es por eso, que su pata social en las redes lo llevó a ganar el premio al Influencer del año 2022-2023, organizado en Uruguay y en el que venció al influencer argentino Santiago Maratea, popular por sus movidas solidarias. Había posibilidades de elegir referentes en diferentes rubros y el fue reconocido como referente de autos. Y luego entre todos los ganadores de los rubros se designaba al del año. Y fue él. Tras ganar junto a un amigo con el que organizan las movidas solidarias sortearon un auto.

Fernando Monti Montero

Recibiendo el premio

¿Qué sigue ahora en la vida de Monti? Está realizando un documental para Netflix sobre el Drifting, para contar un poco más sobre esa categoría de automotores, conocida por su técnica de derrapes. Ya estuvieron en Japón, donde se inició ese deporte por la década del 80, en octubre estarán por Estados Unidos y en noviembre en Uruguay, donde él será el protagonista. A su vez, aprovecharán ese noviembre que coincide con la Teletón para hacer una movida solidaria que incluya al Drifting, tal como hizo en otros años, pero que esta vez aparecerá en el documental.

Fernando Monti Montero

Sus palabras luego del premio

Luego, en diciembre, la movida solidaria se mudará a Córdoba para hacerla en beneficio de un hospital de niños de esa provincia. Y no quiere quedarse ahí sino seguir creciendo como "herramienta", repite, solidaria. "La idea es hacer algo grande, latinoamericano".

Todo estas movidas crecieron a partir de ese video en el que contó su historia de cómo le salvo la vida a esa persona. Jamás pensó que iba a tener tamaña repercusión y que esto se convertiría en algo exponencial. Y lo mejor, según él, fue que esa persona volvió a contactarse. "Me llamó, hablé con él y hoy tengo una buena relación. Lo que hizo fue explicarme su punto de vista de que lo que le había pasado, habló mucho sobre su niñez, me dijo que cuando él estuvo en CTI internado como tres semanas en un momento pasó a preguntarse, ´¿por qué me salvaron?´, porque se moría gente al lado de él. Entonces empezó a pensar que quería ser padre, mejor hijo, mejor amigo, trabajar. Él sí fue el héroe de esta película porque hubiera podido elegir seguir igual y mal. Lo mío fue un acto médico, un juramento hipocrático", sostiene.

Todo ese círculo que comenzó con un caso de bullying y una reanimación pretende cerrarse con un corto cinematográfico. "Tenemos una especie de corto con Guillermo Lockhart. Y, la idea de de esa película o del corto era terminarlo con él, por ejemplo, con nuestras hijas jugando en la plaza".