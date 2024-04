🔴 Cristina Kirchner, durísima contra Javier Milei: "Si la gente se cag* de hambre, ¿de qué te sirve ganar la elección?"

Cristina Kirchner hace su primera aparición pública tras el comienzo de la gestión de Javier Milei. La exmandataria llegó al Municipio en Quilmes cerca de las 16. 30 horas y fue recibida por la intendenta Mayra Mendoza. El acto tiene como objetivo recordar el triunfo de Néstor Kirchner en las presidenciales del 2003 que ocurrió un 27 de abril de ese año. Segundos después de bajar de su vehículo, Kirchner dedicó unas breves palabras en la previa de un discurso muy esperado y que se da en el medio de múltiples fricciones internas dentro del peronismo.

En diálogo con C5N, Cristina sostuvo que se sentía "contenta" por estar allí con los militantes de su espacio y sobre el país afirmó: "La Argentina es como el juego de la oca, retrocede".

Primer discurso público de Cristina Kirchner en Quilmes

Militantes a la espera del discurso de Cristina Kirchner.

En el marco del aniversario por los 21 años desde la victoria de Néstor Kirchner en las elecciones presidenciales de 2003, la intendenta de Quilmes resolvió inaugurar un microestadio con el nombre del expresidente. Fue esta semana en la que Cristina sorprendió al país confirmando su presencia en este acto en un momento clave del país.

Los militantes del peronismo comenzaron a congregarse en las inmediaciones del estadio cerca del mediodía mientras aguardan las palabras de Kirchner, que dejó su cargo como vicepresidenta el pasado 10 de diciembre de 2023.

El discurso de Cristina Kirchner empezó con un agradecimiento a Mendoza por la invitación al estadio. "No hay manera de homenajear a mi compañero con obras y políticas", indicó.

La expresidenta explicó que aceptó venir a dar su discurso luego de escuchar al presidente de Javier Milei en la cadena nacional de este lunes donde celeró el "superávit fiscal". Cristina Kirchner apuntó directamente contra las medidas que lleva a cabo el mandatario. "Dice que tenemos superávit fiscal, pero no pagas las jubilaciones, no pagas los sueldos. Che, hermano, no tenés superávit fiscal, mirá todo lo que debés", expresó. Y siguió en referencia al triunfo de Milei: "Si la gente de cag* de hambre, ¿de qué te sirve ganar una elección con el 60%?".

Haciendo una comparación con la gestión de Néstor Kirchner que ganó las elecciones con el 22% luego de la brutal crisis del 2001 dijo: "Nosotros construimos legitimidad en la gestión".

Frente a la crisis económica que atraviesa el país, Cristina volvió a aludir a Milei. "No tiene plan de estabilización, mire con qué cara se lo digo, presidente, no tiene plan de estabilización",expresó. "Cuando uno mira el equipo que hay hoy, no es que le falta 1 para el peso, le faltan 30, 90", aseveró. Acerca del modelo de Argentina que quiere el oficialismo, la expresidenta consideró: "Esto no es anarcocapitalismo es anarcocolonialismo". El presidente debe comprender que debe dar un golpe de timón a esta política. Esto de dejar al mercado libre, no es así, ¿qué pasó con las prepagas? Tuvo que volver para atrás".

"Cuando asumimos con Néstor, nada tenía prepaga, solo los ricos. Nosotros pudimos cambiar eso. Pero, bueno, después se hacen antikirchneristas y se olvidan. No importa los queremos igual", continuó.

Volviendo nuevamente a la figura del presidente, Cristina aseguró: "El problema de este presidente es que es muy dogmático. Nadie quiere que le vaya mal, porque si le va mal a usted le va mal a todos. Presidente, lo vamos a ayudar, pero tiene que cambiar".

Refiriéndose a las críticas que sufrió durante su gobierno por su personalidad señaló: "Decían que había una cuestión de destrato, pero después de este presidente, la verdad, yo soy una condesa".

Cristina Kirchner habló de su mandato en 2019-2023

Más tarde en su discurso, Cristina Kirchner se tomó unos minutos para hablar de su gestión como vicepresidenta entre los años de 2019 y 2023 junto a Alberto Fernández. "En 2019 teníamos que reconstruirnos. La gente nos eligió porque se acordaba del 2015 de Macri", recordó. Y admitó: "Me hago cargo de todo, siempre voy de frente".