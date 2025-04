Los cuatro contratos que vencen en Peñarol a mitad de año y la creciente importancia del mercado de pases

Hay una realidad que es muy clara en Peñarol. Salir a contratar no será cuestión sencilla después de hacer una erogación económica sin precedentes por el pase y el contrato salarial de Leonardo Fernández.

A esa realidad que ya condicionó el primer período de pases, donde Peñarol buscó en el mercado jugadores con escasa actividad en 2024 (Martín Campaña, Gastón Silva, que no llegó a debutar y ya se lesionó, Héctor Daniel "Tito" Villaba y David Terans; Diego García, Eric Remedi -al que igual le está costando ponerse a punto- y Alexander Machado escaparon de esa condición porque jugaron mucho y bien en 2024), se suma el hecho de que Peñarol no podrá jugar con público sus tres partidos de local de Copa Libertadores y que por ende va a dejar de recaudar una cifra cercana al US$ 1 millón (o más).

El plantel precisa refuerzos. De los que llegaron, todavía ninguno dio la talla, salvo algún chispazo puntual de Diego García.

Eduardo Darias, que fue el mejor el año pasado con Leonardo Fernández, y que en este 2025 era el más regular, se rompió los ligamentos y está afuera por el resto de la temporada.

Uno de los que podía ser recambio en su puesto, el juvenil Tomás Olase, también sufrió la misma lesión.

Esa zona necesita un retoque urgente. Ignacio Sosa, que era la última opción para Aguirre, se terminó transformando en titular y Rodrigo Pérez está muy lejos de la versión que mostró al llegar para el segundo semestre de 2024. Remedi ya quedó marcado por la falta insólita que cometió contra Vélez y que le costó a Peñarol la derrota en Liniers tras rebote largo de Campaña.

Los cuatro contratos que vencen en Peñarol el 30 de junio

Sabido es que el Torneo Apertura termina en mayo y que luego se entra en la disputa del Torneo Intermedio que va hasta junio para el receso de julio y el reinicio de la Liga AUF Uruguay en agosto con el Torneo Clausura.

El 30 de junio, Peñarol sabe que se terminan cuatro contratos de jugadores experientes que para Aguirre son importantes.

Ellos son el capitán Maximiliano Olivera, Lucas Hernández, Camilo Mayada y Jaime Báez.

Por rendimiento, Mayada es el único que atraviesa un momento aceptable luego de volver a las canchas tras estar inactivo desde noviembre. Su 2024 fue una constante seguidilla de lesiones. Es muy difícil que sea renovado.

El nivel de Olivera en 2025 pasó de lo preocupante al siguiente nivel. El año pasado logró acomodarse tras una pretemporada tenebrosa. Este año ya son indisimulables sus falencias técnicas a la hora de marcar y sus inexistentes aportes en ofensiva, eso que para un lateral de cuadro grande es tan importante tener en sus laterales.

Su recambio natural Lucas Hernández nunca pudo ponerse físicamente apto, desde su retorno al club, como para jugar 90 minutos a nivel. Por eso para Aguirre es un recambio para generar ofensivamente desde el lateral: el año pasado rindió muy bien con ese rol, pero en este 2025 no repite.

Lo de Jaime Báez es uno de los rendimientos que más contrasta con lo mostrado en 2024.

De aquel extremo potente que metió un gol importante contra The Strongest por Copa Libertadores y que fue el abanderado de la rebeldía de Peñarol en la serie semifinal contra Botafogo (marcó dos goles espectaculares), este año el ex Juventud no logra sacarse a un jugador de encima, no se abre ángulos de tiro y tampoco asistente a los delanteros de turno.

Así vistas las cartas, es improbable que alguno de estos jugadores vaya a renovar.

Eso le puede permitir a Peñarol bajar cuatro contratos importantes y apostar por jugadores de mejor nivel.

Según pudo saber Referí, uno de los nombres que seduce para reforzar el lateral izquierdo es Lucas Olaza. Sin embargo, el ex River Plate y Danubio, que llegó a jugar con Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay en las presentes Eliminatorias, tiene contrato con Krasnodar de Rusia hasta el 30 de junio de 2026.

Otro de los nombres que Ruglio ya puso en la palestra pública es el de Fernando Muslera, cuyo contrato con Galatasaray vence el 30 de junio de este año y que tiene decidido volver a Uruguay. El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, afirmó públicamente que Muslera puede jugar en Uruguay en Wanderers (club donde se formó), en Nacional (club al qeu defendió) o en Peñarol (club que lo pretende por ese constante trabajo que hace Ruglio de escribirle constantemente a jugadores que interesan y que pueden llegar en un futuro a corto o mediano plazo al club).