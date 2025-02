"No tengo palabras": el emotivo mensaje del juvenil de Peñarol, Tomás Olase, que fue operado de la rotura de ligamento cruzado

La operación se realizó este lunes 18 de febrero y tras la misma, el futbolista publicó un mensaje en sus redes sociales: "Salió todo bien. Quería tomarme este espacio para agradecerle al pueblo carbonero que no pararon de mandarme mensajes de apoyo y hacerse sentir tirando siempre para adelante. De verdad me ayudó mucho en estos días difíciles y no tengo palabras para agradecerle a cada uno de ustedes. Soy uno más de ustedes. Voy a luchar para volver mejor y devolverles un poco de su aguante en la cancha como así lo deseo y lo soñé desde pendejo".