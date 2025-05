En caso de ser electo, Bergara solicitará a Leonardo Herou como director de desarrollo ambiental de Montevideo

PROYECTO "No se votó antes porque el PN lo bloqueó": Mario Bergara cruzó a blancos por proyecto sobre ingresos a las intendencias

Bergara también abordó la situación financiera de la Intendencia de Montevideo, reconociendo que el panorama actual no es "floreciente". “No hay que hacer la caricatura de que aquí llueve la plata. Montevideo tiene tareas muy costosas que otras intendencias no tienen, como el saneamiento, que en el resto del país lo lleva adelante OSE”, señaló el candidato, destacando la necesidad de administrar de manera eficiente los recursos para afrontar estos desafíos.