Ranking inmobiliario: Montevideo se mantiene como la cuidad más cara de América Latina para comprar un inmueble

La serie histórica de este relevamiento muestra que Montevideo encabeza el ranking desde setiembre de 2022 cuando con un precio de US$ 3.054 m2 había desplazado a Chile al segundo lugar con un precio de US$ 2.724 m2.

En Uruguay se toman datos en mediana de los barrios Buceo, Parque Rodó, Pocitos y Punta Carretas, según el informe al que accedió El Observador. Se trata de barrios en los que típicamente habitan jóvenes profesionales, se explica. Los valores no constituyen precios de transacción, sino que son los precios pedidos por el vendedor, según surgen de los avisos clasificados publicados en sitios web.

inmuebles.png

El ranking de las ciudades con los inmuebles más caros y más baratos

La clasificación da cuenta que Ciudad de México está en el segundo puesto con un precio de US$ 2.666 m2. Y en tercer puesto aparece Monterrey del mismo país con un precio de US$ 2.592 m2. En el cuarto lugar se mantiene Buenos Aires con precio de US$ 2.586 m2.

En la posición siguiente ahora aparece Guadalajara que escaló un puesto y se reportó un precio de US$ 2.369. Esta vez no se publicaron datos de Santiago de Chile que ocupaba ese puesto en la medición anterior.

Entre las ciudades con los precios más bajos aparecen Quito en Ecuador con US$ 1.215 m2, Rosario en Argentina con US$ 1.614 m2, Córdoba en el mismo país con US$ 1.629 m2 y Ciudad de Panamá con US$ 1.804 m2

Las ciudades brasileñas de San Pablo y Río de Janeiro aparecen en el sexto y séptimo lugar con precio de US$ 2.777 m2 y US$ 2.229 m2 respectivamente. Más atrás está Lima en Perú con un precio de US$ 2.149 m2.

inmuebles 3.png

Los precios en Buenos Aires

Los precios en Buenos Aires subieron 0,4% real en dólares, y cayeron 10,7% real en pesos argentinos entre setiembre y marzo pasado.

Para convertir a pesos los precios de Argentina, desde setiembre de 2019 se utiliza el tipo de cambio MEP (medios electrónicos de pago) que surgen de la intermediación de bonos en el mercado bursátil. Esta es la medida más precisa del tipo de cambio libre y legal.