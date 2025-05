Avizoran fuerte baja de precios de los alimentos a nivel mundial: cómo puede impactar en Uruguay

pronósticos privados IPC de abril: consultoras prevén menos de 3% y Caputo dijo que "no tiene sentido económico que haya inflación"

“Una desaceleración del crecimiento mundial más pronunciada de lo previsto, impulsada por el deterioro de las relaciones comerciales o un endurecimiento prolongado de las condiciones financieras, podría deprimir aún más la demanda de materias primas, especialmente de productos industriales”, advirtió el informe del Banco Mundial.

1702043580163.webp Banco Mundial

La expectativa para las materias primas alimenticias es de un descenso de precio de 7% para este año y de 0,9% para 2026. Dentro de ese segmento se identificaron tres rubros. En el caso de aceites y harinas la previsión de disminución es de 6,8% para este año; para los granos de 10,5% y en el caso de otros alimentos de 4,6%.

El informe estimó que la abundante oferta de arroz y soja presionará a la baja los precios de los cereales, aceites y harinas este año, aunque se espera que la contracción de los mercados del maíz y el trigo limite la caída general de los precios de alimentos.

Commodities alimenticios de Uruguay

El informe del organismo indicó que en 2024 el precio de referencia de la tonelada de soja fue de US$ 462. La previsión para este año es de US$ 382 con una caída anual de 17,4%. Para 2026 la estimación es de US$ 386.

El grano recuperó dinamismo el año pasado luego de un magro desempeño en 2023 como consecuencia de la sequía.

Según el Instituto Uruguay XXI, las buenas condiciones climáticas y el estado óptimo de los suelos permitieron que la soja tuviera una producción del entorno de tres millones de toneladas, que quintuplicó la cosecha de 2022 / 2023 afectada por el déficit hídrico.

DSC_0068.JPG Soja: se aprontan los cultivos para una nueva cosecha en Uruguay. Juan Samuelle

Añadió que el buen rendimiento se reflejó en el valor exportado el año pasado, que fue el segundo mayor registro de la última década. Las exportaciones de soja llegaron a US$ 1.199 con una variación interanual de 193% y un aumento significativo de las ventas hacia China y Argentina.

El arroz tuvo una mejora de 6% en su valor de venta internacional en 2024. Sin embargo, la proyección para este año es bastante mala, con un desplome de 28,5% (US$ 422 por tonelada). En 2026, el precio se mantendría en ese nivel. El arroz fue el sexto producto exportado durante 2024 con US$ 547 millones y disminución interanual de 11%.

Para el trigo se estima una baja de 2,1% para 2025 y de 1,1% para 2026. El grano fue el décimo producto de exportación de Uruguay el año pasado con US$ 335 millones y crecimiento de 43% respecto a 2023.

En el caso de la carne, los precios se modificarían de manera mínima. Para este año se pronostica un descenso de 0,5% y para el año siguiente una variación marginal de 0,2%. En principio sería la materia prima alimenticia que sentiría el menor impacto este año.

La carne vacuna se ubicó en el segundo lugar del listado de exportaciones locales. Las ventas fueron por US$ 2.026 millones con descenso interanual de 2%. Los volúmenes exportados bajaron 4% mientras que los precios aumentaron 2%.

Las proyecciones oficiales van en línea con las estimaciones del Banco Mundial aunque no son tan drásticas. Según Uruguay XXI los montos exportados de los principales cultivos registrarán una leve disminución este año.

Además, de acuerdo con las proyecciones de la Oficina de Planificación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, las exportaciones agroindustriales se reducirán aproximadamente 3% en 2025.