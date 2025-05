"No se votó antes porque el PN lo bloqueó": Mario Bergara cruzó a blancos por proyecto sobre ingresos a las intendencias

El candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo Mario Bergara se refirió al proyecto de ley para regularizar los ingresos a las intendencias, que recibió en las últimas horas media sanción en Diputados , y señaló que la iniciativa no se votó antes "porque el Partido Nacional lo bloqueó" .

"No entendíamos por qué lo que era bueno para el gobierno nacional no era bueno, según algunos miembros de la coalición, en particular el Partido Nacional, para los gobiernos departamentales", criticó en rueda de prensa.