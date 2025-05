La sorpresiva salida de Martín Campaña, la duda que dejó la actitud de los jugadores con el chárter y la realidad del arco de Peñarol

El cambio disparó algunos rumores. Campaña fue al banco de suplentes, por lo que no hubo una razón sanitaria para hacer la variante.

Entre esos rumores, se deslizó la hipótesis de que Campaña fue uno de los jugadores que el domingo de noche se negó a partir en el vuelo chárter que iba a trasladar a los jugadores a Bolivia.

El avión de bandera boliviana presentó un problema con la luz del pasillo. Se informó que el desperfecto iba a quedar solucionado en 15 minutos pero finalmente la espera llegó a tres horas.

Cuando los dirigentes iban a comenzar a abordar el vuelo, se encontraron con que los jugadores se negaban a viajar por el miedo y la incertidumbre que había generado tanta demora.

Según pudo saber Referí, fue Leonardo Fernández de los más activos en la toma de la decisión y Campaña, como uno de los jugadores experientes del plantel, decidió acompañar su pedido.

El presidente Ignacio Ruglio asumió como propia el domingo la decisión de no viajar a través de un estado de WhatsApp: "Tomé la decisión como presidente de viajar mañana", pero inmediatamente deslizó la preocupación que gobernó esa noche al plantel: "Lo hice contemplando la preocupación de parte de nuestra delegación deportiva que no quería viajar hasta que no se hicieran todos los controles de la aeronave".

El miércoles, Ruglio dijo que no fue Fernández quien tomó la decisión sino que fue un grupo de jugadores y que el que charló para manifestarle su preocupación fue Maximiliano Olivera.

En principio, la postergación del viaje suponía para Diego Aguirre un importante cambio en su planificación para jugar un partido tan importante y en la altura.

El DT pretendía hacer el mismo procedimiento que se realizó el año pasado para jugar la revancha de octavos de final contra The Strongest en La Paz donde se viajó directamente a la altura dos días antes y no se siguió la logística que viene realizando desde hace años la selección uruguaya de viajar un día antes al llano y subir a la altura el día del partido, escasas horas antes, el mínimo que permite el reglamento de Conmebol.

Finalmente, el viaje no salió el lunes de tarde sino el lunes de mañana y eso le permitió a Peñarol entrenar de tarde, tal como estaba previsto con el plan original. La única diferencia fue que se durmió en Los Aromos.

¿Tuvo que ver la salida de Martín Campaña con lo que pasó días antes con el avión?

No. La decisión de Aguirre estaba tomada antes de viajar y lo hizo atendiendo a la mayor cantidad de antecedentes de De Amores en la altura en comparación con Campaña.

De Amores atajó todo el 2022, a gran nivel, en Deportivo Cali, en el llano de Colombia, pero compitiendo regularmente en Bogotá, donde la altura es mayor a la de Cochabamba.

Campaña tenía un gran antecedente en La Paz, pero en 2015. Fue por Copa Sudamericana cuando era golero de Defensor Sporting. En la ida, en el Franzini, el violeta ganó 3-0 y en la revancha capeó el temporal con un Campaña monumental y perdió 2-0, clasificando.

Pero claro, después llegó la etapa en Independiente y Arabia Saudita, lejos de la altura. Su última vez había sido en agosto de 2019, contra Independiente del Valle, en Quito.

Aguirre acompañó la decisión de los jugadores, el plan de preparación no se vio alterado en sustancia y el equipo respondió con gran rendimiento y triunfo.

El DT deberá decidir ahora quién ataja en el Campeón del Siglo contra Olimpia.

Lo lógico sería que sea Campaña quien vuelva al arco, porque sus rendimientos venían siendo parejos. Lo de De Amores respondió a una condición especial que tuvo el partido del martes. El rumor que se disparó del cambio-castigo de parte de Aguirre por lo que los jugadores decidieron con el chárter, nada tuvo que ver con la decisión del DT.