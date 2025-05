La ventaja que Peñarol le saca a Nacional con los premios de la Copa Libertadores 2025

La posición de los tricolores en la tabla es incómoda . El equipo dirigido por Pablo Peirano no ganó aún , empató un partido y perdió dos.

Más allá de la estadística, la Copa Libertadores que reparte premios millonarios , todavía no fue aprovechada por este plantel de Nacional que solo recaudó lo mínimo que otorga Conmebol a los clubes que participan en la fase de grupos.

20250402 FBL - LIBERTADORES - ATLNACIONAL - NACIONALURU Uruguay's Nacional players pose for a picture before the Copa Libertadores group stage first round football match between Colombia's Atletico Nacional and Uruguay's Nacional at the Atanasio Girardot

Nacional recibió US$ 3.000.000 por su clasificación a la fase de grupos, que consiguió el año pasado.

No obstante, ya dejó de ganar US$ 990.000 por los tres partidos que disputó hasta el momento, ante Atlético Nacional en Medellín cayó 3-0, con Bahia en el Gran Parque Central perdió 1-0 y ante Inter en Porto Alegre igualó 3-3.

Conmebol paga US$ 330.000 por cada triunfo en la fase de grupos .

Los albos tienen seriamente comprometida su clasificación por su ubicación en la tabla (cuartos y últimos), cuando en la Libertadores los dos primeros avanzan a octavos de final del principal torneo de Conmebol y el tercero va a un repechaje para ingresar en la fase de los 16 mejores de la Sudamericana. El cuarto queda eliminado.

Los equipos que avancen entre los 16 mejores de la Libertadores recibirán un premio de US$ 1.250.000. Si posteriormente avanzaran entre los ocho mejores embolsarán US$ 1.700.000.

El tercero de la Copa Libertadores jugará un repechaje para la Sudamericana por US$ 500.000 como premio y si gana y avanza entre los 16 mejores embolsará US$ 600.000.

En la comparación de los grandes en esta temporada 2025 en la Libertadores, Peñarol le lleva una ventaja en premios: los aurinegros se embolsaron US$ 660.000 por dos triunfos, además de US$ 3.000.000 y están primeros en su grupo, con grandes posibilidades de acceder al premio de US$ 1.250.000 por llegar a octavos de final de la Libertadores.

Cuánto dinero recibieron Nacional y Peñarol de Conmebol entre 2019 y 2024

Nacional y Peñarol están entre los 17 clubes que más recaudaron en concepto de premios por las copas internacionales de Conmebol entre 2019 y 2024.

De acuerdo a las cifras oficiales de Conmebol, Nacional cobró US$ 28.740.000 en las últimas seis temporadas, por sus actuaciones en la Libertadores, y Peñarol recibió US$ 24.045.000 por sus actuaciones en la Libertadores y en la Sudamericana. Entre los dos clubes ingresaron US$ 52.785.000 al fútbol uruguayo.

Los clubes chicos de la AUF recibieron US$ 32.856.500 en seis años.

¿Cuáles son los clubes chicos que recibieron esos millones de dólares? Liverpool, Defensor Sporting, Rentistas, Racing, Wanderers, Cerro Largo, Danubio, Boston River, River Plate, City Torque, Plaza Colonia, Juventud, Fénix, Progreso, Deportivo Maldonado.

En total, ingresaron para los clubes uruguayos desde 2019 a 2024, US$ 85.642.500. Es la séptima asociación que más cobró, por delante de Bolivia, Perú y Venezuela. Los clubes brasileños recibieron en total US$ 492.000.000 y los argentinos US$ 267.000.000.