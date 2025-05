El premio especial que ganó Peñarol por vencer a San Antonio Bulo Bulo por Copa Libertadores, con el que pudo pagarse el chárter y le sobró un monto superior al costo del vuelo

Además, en Cochabamba, San Antonio Bulo Bulo había derrotado tanto a Olimpia de Paraguay en el debut, 3-2, y a Vélez Sarsfield en la fecha pasada, por 2-1. De ahí la trascendencia de este 3-0 para los carboneros.

20250506 FBL - LIBERTADORES - BULOBULO - PENAROL Penarol's forward #11 Maximiliano Silvera and Bulo Bulo's Argentine defender #02 Braian Salvareschi fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Bolivia's San Antonio B

Maximiliano Silvera y Braian Salvareschi

Foto: Fernando Cartagena / AFP