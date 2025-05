¿Firma el pase a la Copa Sudamericana y es una final para Nacional el partido ante Bahia? Mirá la tabla y los cálculos de Flavio Perchman en la Copa Libertadores

“No lo tomo como una final, evidentemente venimos a sumar, sabemos que la única chance para seguir en la Libertadores ganar y para ir a la Sudamericana es importante puntuar”, dijo Perchman a Convocados de radio El Espectador Deportes al hablar sobre el partido ante Bahia.

“Las dos finales nuestras son Inter y Medellín en Montevideo”, comentó. “Te digo más, si me apurás, hoy es más importante más allá de que lo que hagamos nosotros, lo que haga no haga Medellín ante Inter en Colombia”, señaló, con respecto al partido que jugarán esos equipos este jueves.

Ante la mención de que Nacional debía sumar sí o sí este miércoles, Perchman dijo: “No, para mí no”.

Flavio Perchman Foto: Leonardo Carreño

En ese sentido, señaló que Medellín tiene tres puntos, lo que abre las posibilidades de Nacional para los últimos partidos, llegando a 7 puntos en total si gana sus dos partidos de local.

“La idea nuestra es sumar hoy y hacernos lo más fuertes posible”, dijo. “Si tenemos un buen resultado, nos podría llegar a permitir hasta un empate con Inter. Lo que digo, no es la final hoy”, expresó.

¿Firma el pasaje a la Copa Sudamericana? Lo que dijo Flavio Perchman

“Vamos a ir por lo máximo que podemos ir, pero a mí me gusta hablar hablo desde la franqueza de lo que siento”, dijo Perchman.

“Yo siento que las posibilidades nuestras están en la Sudamericana, veo muy complejo seguir en la Libertadores. Después de esta fecha van a quedar dos, si nosotros no ganamos estamos prácticamente por fuera de la Copa, hasta numéricamente”, argumentó.

Ante la consulta de si firmaba jugar la Copa Sudamericana, no tuvo dudas: “Sí, la firmo volando. Con el arranque que tuvimos, como no la voy a firmar. No tengo ningún problema, seguimos en copa internacional, vamos por otro camino y no tengo ninguna duda que la Copa Sudamericana es más accesible que la copa Libertadores”.