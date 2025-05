Los guiños de Orsi, Lacalle Pou en campaña y la lucha por las alcaldías

La Constitución dice que el presidente no puede participar de ninguna actividad proselitista, pero no está escrito en ningún lado que no pueda visitar algunos departamentos en la semana previa a las elecciones municipales.

Desde el viernes pasado Yamandú Orsi viene realizando algunas salidas al interior del país para participar de eventos o visitar escuelas. Y no son en cualquier departamento.

El viernes estuvo en Rocha, el martes en Río Negro y Soriano y hoy estará en Lavalleja. La elección no es al azar, son cuatro lugares donde la elección es competitiva y el Frente Amplio aspira a llegar al poder.

En Río Negro es favorito para desbancar a los blancos, en Soriano y en Rocha las encuestas muestran escenarios competitivos y en Lavalleja el FA se ilusiona con el batacazo.

¿Cuáles fueron los motivos de la visita? Si bien hubo algunos anuncios menores o que no tenían que ver necesariamente con la localidad, el presidente no precisa de grandes motivos para trasladarse. Desde Presidencia aseguran que las salidas al interior van a ser constantes a lo largo del período pero a ningún dirigente del FA se le escapa que los departamentos elegidos son estratégicos y que cada visita cuenta.

A su juego

Orsi es claramente un activo para el Frente Amplio. Junto con los expresidentes José Mujica y Luis Lacalle Pou son los tres dirigentes políticos mejor valorados por la ciudadanía y eso no es menor en tiempos de campaña.

Y, obviamente, los blancos también manejan esos números y por eso algunas de las pocas apariciones públicas de Lacalle Pou estuvieron vinculadas a la competencia departamental. El domingo estuvo en el cierre de campaña de Carlos Albisu en Salto –donde se presenta por primera vez la Coalición Republicana–, hace algunos días estuvo Lavalleja y también participó de una cena de recaudación de Martín Lema en Montevideo.

Lacalle ya había dicho que estaba a la orden para los candidatos blancos y en sus intervenciones aprovecha para coquetear con 2029.

Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi lapicera 1 de marzo de 2025 Eitan ABRAMOVICH / AFP

Tercer nivel

Además de la elección de los intendentes, este domingo también se eligen alcaldes y alcaldesas. Y en Montevideo y Canelones hay algunos que generan mayor expectativa entre los dirigentes que el resultado departamental.

En la capital, la coalición está convencida de que logrará retener el municipio E y el CH pero adelantan que la tienen más complicada en el F.

En el E (que incluye barrios como Carrasco, Punta Gorda y Malvín Norte), Meme Ruiz va por la reelección y tiene el apoyo de los blancos pero también de Vamos Uruguay del Partido Colorado (lo que, como ya te contamos, generó rispideces internas).

En el CH (Pocitos, Punta Carretas, Tres Cruces, etc) los blancos están convencidos que la competencia interna entre Matilde Antía –con el apoyo de Espacio País– y Javier Barrios Bove –Por la Patria y Aire Fresco– les dará la victoria.

La situación del F (Maroñas, Villa García, Manga, etc.) es distinta. El Frente Amplio ganó en votos para la intendencia en ese municipio en 2020 pero perdió la alcaldía porque los votantes no pusieron la segunda lista. El herrerista Juan Pedro López buscará la reelección pero en la coalición saben que es difícil repetir.

¿Y Canelones?

En el departamento canario el equilibrio de fuerzas es ampliamente favorable al Frente Amplio pero en la coalición –que por primera vez se presenta toda junta– tienen esperanza de pelear algunas alcaldías.

Hoy tienen 9 de los 30 municipios que tiene el departamento y apelan a recuperar Los Cerrillos y Santa Rosa. Además, se ilusionan con ganar Empalme Olmos por primera vez y dar el batacazo en Atlántida.

Este último, sin embargo, fue uno de los municipios centrales en la campaña del candidato del FA, Francisco Legnani, que, entre otras cosas, anunció que si gana el gobierno departamental financiará el saneamiento de esa localidad. Además, es un posible lugar para el Hospital de la Costa que impulsan desde el gobierno.

Asimismo, en la coalición de izquierda quieren imponerse en Montes y Soca, ambos en poder de la coalición actualmente. En Soca, incluso, el alcalde era blanco pero pasó a filas del Frente Amplio.

Orden interno

Mario Bergara, candidato a la Intendencia de Montevideo Mario Bergara, candidato a la Intendencia de Montevideo Foto: prensa de Mario Bergara

El Frente Amplio se presenta en Montevideo con cuatro sublemas distintos que implican alianzas diferentes a las de las elecciones nacionales. A diferencia de octubre, Bergara armó "rancho propio" y constituyó un paraguas con otras listas menores, apostando a que Fuerza Renovadora salga favorecida con los restos para ganar más bancas en la Junta Departamental.

El MPP encabeza el segundo gran sublema "Siempre con la gente", con la incógnita de si reeditará el desempeño aplastante que tuvo en octubre con Pacha, Blanca Rodríguez y Mujica en la lista. En esta ala también acumularán a favor de Bergara.

Un tercer sublema "Re-evolucioná Montevideo" nuclea a los principales sostenes de la candidatura de Verónica Piñeiro, como el Partido Comunista y La Amplia.

Otra de las novedades está en el paraguas "Unidad y Pluralismo Frenteamplista", que encabeza la Vertiente Artiguista de Salvador Schelotto, pero que tendrá como socio al Partido Socialista. Golpeado por las sucesivas elecciones y mal parado por las polémicas con Juan Ceretta y Ana Inés Martínez, la histórica lista 90 se juega a mantener la banca en la Junta.

Un último sublema nuclea a las colectoras de votos a cargo de Sumemos y la corriente Unidad Frenteamplista, donde hay listas en favor de los tres candidatos frentistas a la IM.

El FA con empresarios

El Frente Amplio organizó el martes 29 de abril una cena en el Radisson con Fernando Pereira, Gabriel Oddone y Lucía Etcheverry en la mesa central. Los ministros dieron un breve mensaje cada uno, pero la prioridad del encuentro fue que ambos estuvieran a disposición de los empresarios, a quienes dedicaron un buen rato para un intercambio informal.

El ticket fue de US$ 500 y, si bien la concurrencia no fue masiva, estuvieron ejecutivos de las principales empresas, como Alejandro Ruibal.