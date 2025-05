La primera entrevista Lacalle Pou como expresidente: "La crítica siempre es bienvenida, es esencial a la tarea"

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou habló por primera vez con un medio desde que dejó la Presidencia y se mostró crítico con la polémica que se ha gestado con respecto a los números de Ancap presentado por el gobierno de Yamandú Orsi . Además, manifestó no estar de acuerdo con " las cosas que se están discutiendo", aunque destacó el nivel de los legisladores de la Coalición Republicana.

"He salido de la discusión diaria, no es que no tenga opinión, la tengo. Creo que la gente de la coalición que gobernó en estos años está dando una discusión sensata y con datos", comenzó diciendo en entrevista con Radio Florida.