"Tenés más despedidas que Los Olimareños": sindicalista cruzó a José Mujica tras críticas por estar "de guampas caídas"

El sindicalista también le cuestionó a Mujica que el sindicalismo "no movió un dedo" en la administración anterior. "¿Vos en qué país viviste estos cinco años? ¿Sabés cuántos paros hicimos? ¿Cuántas ollas se levantaron para que la gente no pasara hambre mientras el gobierno le daba la espalda al pueblo? ¿Cuánta gente dejó el lomo en la calle, en las rutas, en los campos, en las fábricas?", le consultó al expresidente.

"No solo movimos un dedo, movimos el cuerpo entero, el alma, y muchas veces sin cámaras ni micrófonos como te gustan a vos. Mientras vos hacías discursos filosóficos desde un sillón, nosotros estábamos en el barro, peleando por los que no tienen voz", continuó González.

El secretario general de Utrau le espetó al exmandatario que "no somos empleados tuyos ni de nadie": "Somos clase trabajadora organizada, y no necesitamos tu bendición para hacer lo que hay que hacer".

"No seas nabo, Pepe. Si no tenés nada útil que decir, mejor seguí con tu gira eterna de despedidas. Nosotros seguimos laburando por un país más justo, mientras vos buscás micrófono para no perder vigencia. Y no nos vengas a dar cátedra de coherencia, que si algo le sobra al movimiento sindical es dignidad", sentenció el sindicalista.