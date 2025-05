Esposo de Alejandra Koch fue denunciado en 2020 por personal de ANP por violencia moral y verbal

IRREGULARIDADES En su renuncia a la ANP, Koch asegura que se quiere "instalar un relato que no corresponde a los hechos" y que no hubo "intencionalidad"

Según informó, en reiteradas ocasiones el militante "grita" y "destrata" a quienes están en su entorno, usando la posición política que "cree tener" para "accionar en contra de personas que no comulgan con él".

Además, emplea el "poder" que tiene dentro del sindicato para tratar con aquellos que "joden mucho". De acuerdo a la periodista, desde el sindicato se encargan de "escrachar" mediante boletines informativos que llegan a toda la estructura de la ANP a quienes ocasionen problemas.

Ahora bien, estas situaciones diversas llevaron a que en 2020 dos funcionarias denunciaron a Suárez ante la Justicia y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por violencia moral, verbal, de género y por malos tratos en el ámbito laboral.

Esta situación derivó en una investigación en la interna de la ANP, que concluyó sin mayores consecuencia luego de que no pudiera probarse lo denunciado.

La comunicadora finalmente compartió un audio donde una dirigente del ejecutivo del sindicato de funcionarios de la ANP se refirió al tema en 2020, cuando el caso estaba recientemente cerrado.

"A Ricardo lo conocemos mucho, mucho hemos militado con él. Hemos aprendido diferentes formas de relacionarnos, a mí también me han pasado muchas cosas con él, donde he aprendido a sobrevivir", dijo y recordó una situación donde un "ejecutivo famoso de Ricardo" le gritó.

"Y yo me calenté y al salir encajé un portazo, que no me lo olvido más. A mí no me gustó, tengo esta forma de expresarme y eso quedó ahí, no lo trasladé a ningún ámbito más porque quedó ahí y no sucedió más", continuó.

"De hecho, sirvió para parar aclarar las cosas de hasta donde sí y hasta donde no. Pero bueno, no todos reaccionamos de la misma forma. No todos asimilamos las cosas de la misa forma. Tal vez algo que para mí es solo un grito y lo tomo como solo un grito, para otra persona es muy ofensivo", cerró.