"Errores podemos tener todos": Fernando Pereira sobre la renuncia de Alejandra Koch en ANP

Consultado sobre el tema, Pereira sostuvo que la renuncia de Koch fue una decisión tomada directamente entre la funcionaria y la ministra Lucía Etcheverry. "El Frente no tiene más nada para aportar que eso" , expresó.

FRENTE AMPLIO "No veo cuál es el problema": Fernando Pereira respaldó declaraciones de Rodrigo Arim sobre su casa en Solís

"Errores podemos tener todos y sabemos que muchas veces los errores terminan con decisiones de este tipo, pero hay que seguir gobernando", añadió.

"La gente tiene derecho a evaluar, pero partir de la base de que la gente piense que este es un tema grave, no lo creo", aseveró después.

El presidente del FA consideró que "puede" no haber estado bien votar el ascenso de un familiar, sin embargo, había que ver si "le correspondía o no".

"Estudiar eso implica saber cómo es el modelo de aumento de grado en el puerto, y eso muchas veces no se conoce con exactitud. La compañera y quienes yo conozco en el puerto me dicen que es el mecanismo adecuado. Luego, claramente cuando puede haber un interés familiar, uno no debe votar, y en todo caso que vote el resto del directorio", explicó.

Finalmente, el dirigente hizo hincapié en lo que consideró una "situación de acoso" hacia Koch, señalando la existencia de una "obsesión por marcar y seguir mordiendo" en el ámbito político.