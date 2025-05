"No veo cuál es el problema": Fernando Pereira respaldó declaraciones de Rodrigo Arim sobre su casa en Solís

Sobre la polémica relacionada con Rodrigo Arim, Pereira reafirmó que el caso está cerrado para el Frente Amplio, desestimando las críticas de Andrés Ojeda, quien había señalado que el caso del director de la OPP "no está cerrado" y que debía renunciar. Según Pereira, no existe violación alguna en el hecho de que la obra de Arim no tenga finalización de obra formal, ya que la construcción está en regla y se está pagando los impuestos correspondientes. “Y Andrés Ojeda dirá lo que quiera. El caso está cerrado. Cuando hay un final de obra que no se hizo, lo que hay que hacer es el final de obra. ¿Cuándo se hace? Cuando la obra está finalizada. Arim y su arquitecto consideran que no está finalizada, la va a hacer cuando finalice la obra. Lo explicó más que bien. El resto de la construcción está en regla, está pagando sus impuestos, no veo cuál es el problema”, respondió.

“El final de obra es cuando la obra está terminada. Pero no se está pagando después. Hay gente viviendo adentro de una casa que se está construyendo. ¿Está violentando alguna norma? No. Ni Arim, ni nadie. No se paga Primaria porque no se finalizó la obra. Y la obra hay que finalizarla cuando se finaliza. Y créanme que hay edificios que están habitando la gente que todavía no tiene final de obra”, agregó.

En tal sentido, insistió en que final de obra "es un trámite y hay que hacerlo cuando la obra se termina. No hay diez interpretaciones. Para nada, estamos ya discutiendo por debajo del zócalo. Muy por debajo del zócalo".

Pereira también mencionó otros casos pendientes de investigación, como el de Besozzi, acusado de corrupción, y expresó su preocupación por lo que consideró una persecución política hacia dirigentes del Frente Amplio. “Hay gente que lo quiere mantener abierto. Hay otros casos que están abiertos. El caso de Besozzi, con imputaciones de delitos de corrupción, es un caso que está abierto”. Aclaró que para el partido, el caso de Arim está cerrado y que el gobierno continuará trabajando en los temas de fondo.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre el impacto de estos temas en las elecciones departamentales, Pereira indicó que no cree que afecten negativamente la intención de voto en Montevideo.