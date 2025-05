PIT-CNT dijo que el gobierno puede erradicar la pobreza infantil sin afectar el presupuesto si se enfrenta a las "minorías privilegiadas"

El dirigente sindical y referente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), Sergio Sommaruga , dijo que el gobierno solo tiene 60 días de haber asumido y que no se le puede "pedir milagros" , pero sostuvo que "si hubo un cambio de gobierno es porque hubo un cambio de sensibilidad política con respecto al drama nacional".

"Tenemos que el 40% de los gurises y gurisas que de muchos de nuestros barrios de la periferia concurren a sus centros educativos con problemas de alimentación , con subalimentación. No hay reforma educativa que sirva si la panza no está llena”. afirmó.

"No alcanza más con declaraciones y con firmas de acuerdo porque no está en duda la buena intención de nadie. Pero para el movimiento sindical es el momento, en esto de dar señales, de declarar la emergencia nacional de la situación de la pobreza de la infancia y de la adolescencia. Es el momento de anunciar un plan de erradicación de la pobreza en la infancia y en la adolescencia", dijo Sommaruga.

Después, apuntó a que en el PIT-CNT están al tanto de que la situación económica es "compleja", pero dijo que este plan no debería salir de un "presupuesto ya acotado". A criterio del dirigente sindical, se podría desarrollar "sin afectar el presupuesto" si el gobierno tiene el "coraje" de enfrentar a las "minorías privilegiadas".

"Porque el pueblo tiene que saber que el año pasado el sistema financiero tuvo US$ 1.500 millones de ganancia, que las agroexportaciones del año pasado facturaron US$ 35 millones por día, que una multinacional que hace uso de nuestros recursos naturales y del trabajo nacional, como UPM, se lleva por día más de US$ 1,2 millones de ganancia. En ese contexto, ¿no podemos derrotar la pobreza infantil del 20%?", planteó.

“El 1% más rico del Uruguay concentra la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre", dijo Sommaruga.

"Al gobierno nacional, con respeto pero desde nuestra independencia de clase, le decimos que si va por ese camino, va a tener al movimiento sindical defendiendo esa pelea. La pobreza infantil es un tiro en el pie y una vergüenza para la consciencia nacional", concluyó al respecto.