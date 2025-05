Lucas Sugo cantó en el cierre de campaña de Enciso y habló de los artistas que "utilizan su arte como bandera ideológica"

"Y siempre respetando a todos los artistas que utilizan su arte como bandera ideológica. Los respeto a todos. Siempre, por encima, debe estar el respeto. Eso es fundamental", agregó.

De las cosas lindas que deja esta actividad son los afectos y los conceptos hacia algunas personas.

Gracias @lucas_sugo por el show y el afecto hacia nuestro candidato @PajaroEnciso pic.twitter.com/FOQywJU4ji — Álvaro Rodríguez Hunter (@alvaro_chacho) May 5, 2025

No es la primera vez que Lucas Sugo se expresa políticamente en un acto de campaña. Durante el lanzamiento de la candidatura de Álvaro Delgado en el Palacio Peñarol, en marzo de 2024, el cantante compartió con los asistentes un recuerdo familiar.

"Quizás muchos saben que yo no exteriorizo sentires y maneras de pensar, y no los entrelazo con mi carrera. Es una decisión que tomé y practico desde siempre. Pero debo confesar que algo me tocó cuando estaba entrando, y me retrotrajo a una época muy especial de mi infancia con mi abuelo. Él siempre cantaba esta canción”, dijo emocionado antes de comenzar a cantar Como un jazmín del país.

La canción, escrita por Washington Benavides, es parte del cancionero blanco.

“Con lo que acabo de hacer quedó muy alevoso (...) pero hay cosas que vienen por el lado de la cultura nacional y los vínculos familiares. De verdad no quiero mezclar las cosas. El arte por un lado. Cuando la patria necesite va a haber un compromiso de los artistas y ahí vamos a estar. Pero ojalá no necesite nunca más”, aclaró entonces.