La Policía investiga el asesinato de un adolescente de 15 años en El Pinar: otro joven de 21 años recibió tres disparos

Un adolescente de 15 años fue asesinado de un disparo en la cabeza y abandonado detrás de una parada de ómnibus cuando otro joven de 21 , que recibió múltiples heridas de arma de fuego , fue baleado desde un auto y repelió el ataque desde su casa con un arma de su propiedad, informó este jueves la Jefatura de Policía de Canelones.

El hecho ocurrió pasadas las 23 horas de este miércoles en San Marino y Artigas , en la zona de El Pinar .

Según el relato de testigos, un auto de alta gama llegó hasta el lugar y efectuó varios disparos contra una vivienda, más precisamente contra un hombre de 21 años que se encontraba allí. Como consecuencia del ataque, el joven resultó herido en el tórax, una pierna y un brazo.

En ese momento el herido tomó un arma de su propiedad y repelió la agresión cuando los atacantes habían emprendido la fuga en el vehículo, de color oscuro.

Momentos después, los efectivos fueron alertados de que un auto había dejado a una persona detrás de una parada de ómnibus ubicada en calle Madrid e Interbalnearia. Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron la presencia de la víctima: un joven de 15 años que había muerto por una herida de bala en la cabeza.

Posteriormente personal de la Guardia Republicana notó un vehículo como el mencionado por los testigos y comenzó una persecución conjuntamente con efectivos de la Jefatura de Canelones. Cuando llegaron a Giannatasio y San Lucas, el conductor abandonó el auto y fugó por distintas casas.

El vehículo presentaba impactos de bala y manchas de sangre en el asiento trasero. El departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones trabaja en el caso.

Noticia en desarrollo